Мэр угробил роскошную иномарку, а заодно и бюджетные деньги

Давно замечено: чем хуже дороги, тем круче иномарки, на которых ездят чиновники. Но даже мощные внедорожники, олицетворяющие силу власти, пасуют перед отечественными ямами и ухабами. Один из таких «статусных» автомобилей, принадлежащих районной администрации, потерпел фиаско на маршруте Печора — Сыктывкар.

Красиво жить не запретишь

На содержание транспортной сети Печорскому району давно и хронически не хватает денег. Не хватало их, конечно, и в 2007 году, в течение которого Госавтоинспекция выдала аж 102 предписания в связи с неудовлетворительным состоянием местных дорог. Печорская власть, видимо, экономила. Зато на «сэкономленные» деньги приобрела для тогдашнего главы администрации Василия Торлопова новенький джип Toyota Land Cruiser Prado 120.

Но эта машина оказалась, увы, несчастливой. Через четыре года Василий Торлопов был обвинен в коррупции и угодил в тюрьму. Его преемникам на посту мэра тоже не удавалось долго поездить с комфортом — с 2011 по 2017 гг. у японского внедорожника сменилось четыре (!) хозяина. А самым незадачливым из них оказался Андрей Соснора, угробивший дорогую иномарку.

Ударим «автопробегом» по бездорожью!

Материально-ответственным за служебную «Тойоту» числился водитель Анатолий Малышев, тщательно следивший за ее техническим состоянием. Но Соснора решил сам сесть за руль, когда отправился на машине в однодневную командировку. 30 июня 2017 года, оставив «за бортом» шофера-профессионала, глава Печорской администрации лично расписался в путевом листе и с ветерком выехал в столицу Коми.

Путь самонадеянному водителю и механику в одном лице предстоял неблизкий — свыше 600 км. В том числе и по таким участкам, по которым многие частники ездить не рискуют — берегут машины. Другое дело казенное авто — чего его жалеть?

«Автопробег» Печора—Сыктывкар для чиновника-«командора» закончился весьма плачевно. Он сумел проехать всего 172 км и позорно застрял. Это произошло на раскисшем от дождей участке, превратившемся в настоящее болото. Очевидцы рассказывают, что проезжавшие мимо водители поначалу останавливались. Но увидев, что хозяин джипа не кто иной, как Соснора, помощи не оказывали. Видимо, глава района, отвечавший за состояние дорог, не вызывал у шоферов особых симпатий.

Андрея Соснору выручили его столичные коллеги-чиновники. Оставив застрявшую «Тойоту», печорский градоначальник пересел в присланную за ним министерскую машину и укатил в Сыктывкар.

После этого незадачливый глава решил больше не рисковать — возвращался поездом, не забыв потом аккуратно приложить к авансовому отчету железнодорожный билет по маршруту ст. «Микунь» — ст. «Печора», стоимостью 3999 руб.

Это дело казенное

Между тем хлебнувшего воды «японца» с помощью эвакуатора доставили в Ухту, на станцию техобслуживания. А через некоторое время ухтинская СТО выкатила Печорской администрации счет за ремонт — свыше 285 тыс. руб.

В скудной печорской казне денег на эти незапланированные расходы не оказалось. А из своего кармана бережливый Андрей Михайлович платить, естественно, не желал. Вопрос о выделении дополнительных средств пришлось выносить на сессию районного Совета. Но депутаты неожиданно заартачились — проголосовали против. И с ними пришлось провести «разъяснительную работу»: дескать, если они не примут поправки в бюджет, то работникам бюджетной сферы не увеличат зарплату. То был, конечно, явный обман. Тем не менее, хоть и с третьей попытки, администрации все же удалось протолкнуть нужное решение.

Деньги в итоге выделили, однако даже их не хватило. В общей сложности ремонт «Тойоты» обошелся муниципалитету в сумму свыше 365 тысяч рублей.

Забирать из Ухты «отремонтированную» иномарку послали, конечно, уже не Соснору, а опытного водителя Малышева. Но и он сумел доехать только до поселка Кожва. Джип оказался неисправен — встал «намертво».

Техника — японская, а снег — наш

По идее, нужно было сразу создать комиссию по обследованию казенного автомобиля, разбираться с автосервисом, выполнявшим ремонт, и, наконец, отчитаться о потраченных впустую деньгах.

Но господину Сосноре этого явно не хотелось. А в феврале 2018 года он был вынужден уйти в отставку (не за джип, конечно, а, так сказать, «по совокупности»). В свою очередь и.о. главы МР «Печора» — председатель Совета района Геннадий Коньков не инициировал служебной проверки (тем самым, по мнению ряда депутатов, он способствовал укрытию фактов неэффективного расходования бюджетных средств).

И все же группе печорских депутатов удалось создать комиссию, которая провела инвентаризацию имущества администрации. В ходе проверки выяснилось, что вплоть до 12 января 2018 года злополучная иномарка находилась на территории частной базы в Печорском районе. Причем — на площадке под открытым небом. «Тойота» была засыпана снегом, словно какой-нибудь старый ржавый «Москвичонок», оставленный на зиму во дворе.

А в марте с.г. появилось экспертное заключение, из которого следует, что двигатель авто поврежден, имеются и другие неисправности. Чтобы их устранить, дополнительно потребуется еще миллион рублей.

Наталья НИЗОВЦЕВА, депутат Совета МР «Печора»,

Виктор СЕМЕНОВ.

Для справки

Стоимость подержанного, 2007 года выпуска, автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 120 колеблется от 500 тысяч до 1,3 млн руб. Но это если машина — на ходу. А «убитый» джип, на котором ездил печорский глава, теперь, конечно, уже не стоит таких денег.