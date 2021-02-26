Механик, «крути» кино! Старушка вступилась за молодую женщину, которую силой затолкали в машину

Сыктывкарец Петр Музыка снял остросюжетный боевик «Должник». Премьера фильма пройдет 28 февраля в концертном зале администрации Сыктывкара.

Переполох в Лесозаводе

– Стрельба, погоня, захват заложников заставили поволноваться горожан. Потому что все происходящее понарошку жители воспринимали всерьез, – рассказывает Петр. – По сюжету пожилая женщина берет в долг большую сумму денег. Только вот расплачиваться за кредит приходится племяннику пенсионерки и его жене. Сцену похищения молодой женщины снимали в сыктывкарском Лесозаводе. Когда к героине подъехали коллекторы и с силой затолкали в машину, одна бабушка подошла ко мне и сказала, что сейчас вызовет полицию. Пришлось остановить съемку и объяснять, что снимаем кино…

Актеров Петр Музыка подбирает среди знакомых, а также дает объявление в своей группе «ВКонтакте» или на личной странице. К примеру, главного мафиозника сыграл известный в Коми общественный активист Алексей Колегов. На ответственные роли самодеятельный режиссер приглашает профессиональных актеров местных театров.

И это только начало…

Это уже вторая картина 28-летнего режиссера. Первый фильм «Вместо меня» он снял в 2019 году. Как рассказал «Трибуне» П. Музыка, любительским кино в родном городе он занимается с 2018 года. Сейчас он работает над созданием еще одной короткометражки под рабочим названием «Меломан».

– Почему именно остросюжетные фильмы? В каких еще жанрах вам хотелось бы снимать?

– В 2014 году я сам снимался в остросюжетном фильме («Кровин», режиссер Игорь Нестеров), тогда мне очень понравился процесс, и захотелось самому что-то сделать. Но я долго не решался. На самом деле мне нравятся самые разные жанры, можно и другие попробовать, тем более что я только начинаю.

У Петра Мызыки нет режиссерского образования. Кино – его любимое хобби. Он механик. Окончил целлюлозно-бумажный техникум, затем Сыктывкарский лесной институт. Работает слесарем-ремонтником в одной из организаций. Но он мечтает сделать Сыктывкар столицей кинематографа.

Екатерина МАКАРОВА.