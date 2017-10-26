Межадор — не трус, но в хоккей не играет

В 2014 году чиновники с гордостью отрапортовали: в селе Межадор Сысольского района построена современная хоккейная коробка. Деньги на объект были освоены, но спортивная площадка до сих пор пустует. Зимой она под снегом, а летом зарастает бурьяном.

«Заборчик» за миллион

В августе прошлого года «Трибуна» опубликовала материал об этом «спортивном объекте», который возвели в Межадоре в рамках государственной программы по развитию сельского спорта.

Увы, вместо настоящей хоккейной коробки были установлены только бортики и ворота. На этот «заборчик», как выяснили активисты регионального ОНФ, потрачена немалая сумма — 1 миллион рублей. Но твердого дна у площадки нет, она находится на песчаной

подушке. Поэтому заливать лед — бесполезно: вода уходит в песок.

Тренер Межадорской школы рассказал «Трибуне», что лично он не просил строить хоккейную коробку. На уроке физкультуры межадорские дети в основном играют в баскетбол, волейбол, футбол, катаются на лыжах. А ставку тренер делает на развитие спортивного туризма. И если б им дали эти деньги в руки, школа потратила бы их с умом. Но у школы не было выбора.

По проекту, у площадки должно быть специальное резиновое покрытие для занятий зимой и летом. Межадорцы хотели самостоятельно приобрести это покрытие, но оказалось — дорого. Не помог и российский благотворительный фонд по развитию спорта «Добрый лед», куда обращались сельчане.

Еще год назад управление образования Сысольского района заверяло «Трибуну», что все-таки будут пытаться доделать спортивный объект. Покроют дно специальной пленкой, а потом начнут заливать…

Хватит заливать!

Активисты регионального ОНФ побывали в Межадоре и убедились — местные власти пока ничего не сделали, чтобы привести в порядок спортивную площадку у школы. Хоккейная коробка до сих пор не используется по назначению.

Ранее представители министерства образования сообщали «фронтовикам», что работы по обустройству спортивной площадки будут проведены летом 2017 года. А в управлении образования администрации Сысольского района подтвердили, что ремонт планируется завершить к 1 сентября 2017 года.

Однако до сих пор ничего не сделано. Межадорских школьников для занятий на льду зимой возят в районный центр — село Визинга, где вход на каток стоит 20 рублей, а прокат коньков — 100 рублей.

По словам директора Межадорской школы Марии Каракчиевой, в ноябре будут обсуждать, как своими силами и с привлечением пожарной части все же попытаться залить каток.

Но местные жители в это не верят. Ведь такие попытки уже были: пожарные один раз заливали, больше не стали…

Как сообщили «Трибуне» в региональном штабе ОНФ, они вновь направят запрос в министерство образования Коми с предложением о включении детской спортивной площадки в Межадоре в план ремонта на следующий год.

— Объект оставляем в перечне спортивных недостроев и будем следить за ситуацией, — сказал член регионального штаба ОНФ Юрий Беляцкий.

Екатерина МАКАРОВА.