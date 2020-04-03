Коллектив Республиканского госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн, правоохранительных органов и ветеранов труда был шокирован недавним решением властей.

Минздрав Коми приказал срочно перепрофилировать единственное такого рода медучреждение в республике под лечение пневмонии. В не меньшем шоке оказались и почти 70 пациентов, которых пришлось в спешном порядке выписывать и отправлять по домам в свои районы.

У страха глаза велики

Невольно создается впечатление, что республика переполнена больными, пораженными коронавирусом, и необходимо из первого же понравившегося чиновничьему руководству медучреждения выкинуть больных, чтобы отчитаться наверх: мы, мол, готовы к атаке вируса! Неважно, что госпиталь уважаемых народом ветеранов абсолютно не готов к такому повороту своей деятельности — у него нет соответствующих аппаратуры, лекарств, лицензии, не говоря уже об отсутствии у медперсонала нужных специализаций.

Это чисто российская практика: объявлять аврал по поводу какого-нибудь неожиданного события, а думать — потом. Ведь наверняка возможны были другие варианты решения проблемы, более приемлемые для того, как говориться, чтобы не пороть горячку. Но у чиновничьего страха глаза велики.

Пускать не велено

Я уже много лет пользуюсь услугами поликлиники госпиталя. Как и сотни других жителей Сыктывкара, строивших столицу республики, в том числе здание медсанчасти объединения «Комитяжстрой», которая потом превратилась в госпиталь.

А в последние годы услугами его поликлиники стали пользоваться десятки платных пациентов: скудное бюджетное финансирование надо было как-то пополнять. Так что в результате пострадали не только почти 70 ветеранов, но и другие пациенты.

Недавно телеканал «Беларусь» передавал выступление президента страны Александра Лукашенко, посвященное борьбе с коронавирусом. Суть его беседы с коллективом одного из белорусских заводов: мол, работайте спокойно, проблемой будет заниматься Минздрав с соответствующими другими службами, спрос с них будет строгий. Короче говоря, в братской Белоруссии будут продолжать работать заводы и фабрики, школы, вузы и детские сады.

У нас же в России самой популярной у чиновников мерой борьбы с чем-то опасным являются всевозможные запреты. Вместо по-настоящему продуманной организации дела — на что обычно ума и способностей не хватает…

В эти дни из районов в госпиталь продолжают поступать обращения от больных ветеранов с просьбой принять их на лечение. Увы, всем отказывают, ссылаясь на приказ Минздрава.

Никто не спорит, что надо бороться с коронавирусом. Но почему это делается за счет других пациентов, тем более, за счет больных людей, заслуживших особое уважение?

Алексей АРДЫШЕВ.