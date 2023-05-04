Мишка следил за девушкой (Криминал от 5 мая)

28-летний молодой человек вмонтировал в мягкую игрушку телефон, оснащенный видеокамерой.

После расставания с девушкой житель Визинги восемь раз незаконно проникал в ее квартиру, используя дубликат ключей. Кроме того, мужчина устанавливал в ее квартире технические устройства – сотовые телефоны со встроенными в них самодельными динамиками и спецпрограммой, предназначенной для дистанционной передачи аудиозаписей. Один из телефонов с видеокамерой он вмонтировал в игрушечного медведя. Обнаружив камеру, девушка обратилась в полицию. Приговором мирового судьи парню назначено наказание в виде одного года исправительных работ.

Они шумят, а ты терпи!

Ухтинка требовала от соседей тишины, а в итоге предстала перед судом.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, и, видимо, громкая музыка соседей ей сильно мешала. Желая высказать претензии, ухтинка постучала в квартиру, а после того, как дверь открыла несовершеннолетняя девочка, силой втолкнула ребенка внутрь и прошла следом. Седьюский судебный участок установил, что своими поступками женщина нарушила закон на неприкосновенность жилища. Мировой судья назначил наказание – 9 месяцев лишения свободы условно.

Сидела, никого не трогала…

Отдыхавшая на скамейке пенсионерка попала под колеса автомобиля.

Это произошло вечером 3 мая во дворе сыктывкарского дома № 130 по ул. Тентюковской. Водитель внедорожника Nissan наехал на бетонную скамейку, где сидела 70-летняя женщина. Она получила легкие травмы, госпитализация не потребовалась.

С балкона на землю

Сбежавшего от обидчиков мужчину эвакуировали спасатели.

Вечером 28 апреля в Ухтинский спасотряд поступило сообщение от прохожих: на балконе дома по проспекту Ленина, 51 находится мужчина и просит о помощи. Выяснили, что компания мужчин отдыхала в квартире на четвертом этаже. В ходе посиделок между ними возник конфликт, и один из участников сбежал от обидчиков, спустившись по балконам с 4-го на 2-й этаж. Дальше на землю прыгать не стал и попросил помощи у прохожих. Спасатели приставили лестницу и спустили его с балкона на землю.

Берегите своих «коней»

За несколько дней в Коми похитили 13 велосипедов.

На текущей неделе в полицию обратились 13 граждан с заявлениями о краже велосипедов и самокатов. Имущество похищено с дворовых территорий и из подъездов, а также с улиц возле торговых центров. МВД по Коми рекомендует не оставлять велосипед без присмотра. По возможности парковаться в местах, оборудованных системой видеонаблюдения.

Сжег горбыль – получил штраф

Прилузский районный суд оштрафовал предпринимателя за сжигание горбыля на территории производственной базы.

Бизнесмен избавился от древесины так называемым «открытым способом», без использования специальной установки, чем нарушил законодательство об охране окружающей среды. По решению суда он оштрафован на 35 тысяч рублей.