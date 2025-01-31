Прямо сейчас в поселке Керки Сосногорского района разворачивается житейская драма: администрация требует семью Добровольских покинуть квартиру в доме, который чиновники в 2007 году списали как физически не существующий, а потом при помощи бюрократических манипуляций в 2013 году вновь вернули его «к жизни».

На основании решения Сосногорского городского суда РК от 11 июня 2024 года чиновники из администрации МР «Сосногорск» добились выселения Людмилы Добровольской из щитового домика 1951 года постройки. Так же ей было отказано в соцнайме или в признании права собственности на квартиру, в которой Людмила проживала со своей семьей с 1998 года и которую содержала и ремонтировала за свой счет. Обоснованием отказа послужило то, что она является правообладателем квартиры с жилой площадью 46,7 кв. метра в другом старом доме, в которой, кроме нее, проживает еще шесть человек – ее дети и внуки.

«Хождение по мукам»

Все последнее время Людмила Добровольская искала правду в надзорных органах, чтобы защитить интересы своей семьи. Но, увы, «хождение по мукам» было тщетным. Законность включения «фактически не существующего» двухквартирного дома в поселке Керки в муниципальную собственность ГП «Сосногорск» проверяли и Прокуратура Сосногорска и Следственный отдел по Сосногорску.

И никто не задался вопросом: а с чего это вдруг списанный домик в Керках понадобился администрации Сосногорска?

Не было принято во внимание, что в период с марта 2007 года до июня 2016 года в Сосногорском районе действовала команда под руководством главы района Игоря Леонова, в состав которой также входили начальник комитета по управлению имуществом (впоследствии глава района) Дмитрий Кирьяков, председатель комитета по управлению имуществом Марина Брайко. Все эти чиновники были осуждены, в том числе за махинации с земельными участками, жилым и нежилым фондом. Однако последствия деятельности группы чиновников, как и нанесенный ими возможный ущерб, не получили правовой оценки в полном объеме.

По документам дома нет!

Хотя ни судебные, ни надзорные органы и не увидели нарушений жилищных прав семьи Добровольской, тем не менее, есть вопросы без ответов. Например, в письме из Прокуратуры Сосногорска прямо говорится, что «сведения о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции отсутствуют». Вопрос: а как можно признать «фактически не существующий» и списанный дом аварийным? Комиссионного осмотра состояния дома не проводилось, технической инвентаризации тоже.

Более того, «в настоящее время установить, каким образом происходило включение данного дома в муниципальную собственность в 2013 году, не представляется возможным», – подчеркивается в прокурорском письме. То есть физически отсутствуют важные документы, что в итоге и привело к нынешней коллизии с выселением.

Другой момент, на который также почему-то не обратили внимания соответствующие органы. Согласно постановлению администрации Сосногорска № 1524 от 26 декабря 2007 года «О признании списанными фактически отсутствующих домов на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» дома, расположенного в поселке Керки по ул. Советская, 23, просто нет. В документе прямо записано, что акты визуального комиссионного обследования подтверждают отсутствие жилого дома. И по факту его надо считать снесенным.

Все так запутано

В самом начале постановления говорится, что оно принималось в связи с подготовкой заявок по участию Сосногорска в софинансировании программ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и сносу аварийных жилых домов в соответствии с требованиями федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». То есть данный дом легче было признать несуществующим, чем аварийным (тогда бы пришлось переселять жильцов) или подлежащим капитальному ремонту, на что тоже нужны были деньги. Как говорится: леди с фаэтона – пони легче.

Опять же однозначного ответа на этот вопрос уже не найти из-за отсутствия документов. История выглядит совершенно запутанной, и похоже, что надзорные органы не очень-то заинтересованы докопаться до истины. Ведь, как минимум, надо вести речь о возможном должностном подлоге чиновника или группы чиновников в администрации Сосногорска. Это же надо было до такого додуматься, чтобы признать жилой дом не существующим. Видимо, «лихие ребята» в свое время работали в администрации Сосногорска. Или работают еще до сих пор?

Нехорошие подозрения

Пройдя все районные и республиканские инстанции, Людмила Добровольская решила поискать правду в Москве, в Следственном комитете РФ и Генеральной прокуратуре РФ, куда она направила свое обращение, в котором, в частности, сказано: «Постановлением и.о. руководителя администрации городского поселения «Сосногорск» Ефремовым А.М. № 143 от 22 апреля 2013 года это здание (то есть дом № 23 на ул. Советской в поселке Керки – Ред.) было поставлено на баланс без актов технического обследования, как минимум, специалистами бюро технической инвентаризации, без решения суда.

Возникает вопрос: а с какой целью было осуществлено принятие на баланс аварийного жилья? Подозреваю, что готовится мошенничество и данные развалюхи в поселке Керки вернули на балансовый учет для предоставления в рамках социальной программы по поддержке детей-сирот, а в бюджете будут заложены или уже заложены деньги на строительство или покупку жилья в Сосногорске. Усматриваю в этих действиях вывод бюджетных денег на нецелевые расходы…» – высказывает свои опасения автор письма.

Привет из «нулевых»?

А тем временем из Следственного комитета Сосногорска пришел ответ, из него следует, что в ходе рассмотрения обращения Людмилы Добровольской «каких-либо признаков готовящегося или совершенного преступления коррупционной направленности не выявлено. Обращение каких-либо конкретных данных, свидетельствующих о наличии признаков должностного преступления, также не содержит, в связи с чем проводить процессуальную проверку… на данный момент преждевременно…»

Как видим, сейчас эта тема с домом, который то исчезает, то появляется вновь, заиграла новыми гранями. По поводу подозрений в коррупции даже и удивляться не приходится, поскольку, как отмечалось выше, в «нулевые», да и в последующие годы высокопоставленные сосногорские чиновники частенько оказывались на скамье подсудимых за мошенничество и воровство.

В истории с «мистическим» домом в поселке Керки еще не поставлена точка. Ждем, что теперь скажет кассационная судебная инстанция.

Сергей МОРОХИН.