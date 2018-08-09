Митингующие обратились к Путину и просят прислать в район комиссию Генпрокуратуры

9 августа в центре Выльгорта состоялся многочисленный митинг, в котором приняли участие пайщики бывшего сельхозкооператива «Сыктывкарский», на свои паи получившие земельные наделы в окрестностях села.

Эти участки решением местной власти были переведены в категорию земель населенных пунктов, их владельцы получили разрешение на застройку участков. Многие из них начали строить там дома, однако летом текущего года застройку пришлось приостановить. Оказалось, что выделенные под строительство земли имеют статус земель сельхозназначения и по действующим законам строить на них ничего нельзя.

Главное требование участников митинга — «восстановить нарушенные права и дать разрешение строиться на своем земельном участке».

Помимо того, выступающие требовали «вынести решительный протест действиям администрации района и Минсельхозу РК за двойные стандарты, за нарушения прав и законных интересов собственников земельных участков».

Митингующих поддержал депутат Госсовета Олег Михайлов, который в своем выступлении заявил, что большинство нынешних депутатов и чиновников не считают нужным при принятии решений учитывать мнение народа. Случай с землями совхоза «Сыктывкарский» — яркий тому пример.

Митинг принял резолюцию, в которой указаны требования к местной и республиканской властям, а также обращение к президенту страны, в котором собственники участков просят защитить их законные интересы. А кроме того — «прислать в район комиссию Генеральной прокуратуры для проверки фактов нарушения прав со стороны администрации МО МР «Сыктывдинский».