Митингующих поддержал поэт Маяковский

1 мая республика отметила День солидарности трудящихся. Тысячи людей под профсоюзными знаменами вышли на городские улицы и площади в Усинске, Печоре, Воркуте, Ухте и Сыктывкаре.



Митинг в столице Коми на Театральной площади собрал около полутысячи участников. Выступая перед собравшимися, лидер профсоюзов республики Людмила Ляшенкова назвала недавно принятый закон о минимальном размере оплаты труда «большой победой профсоюзного движения». Однако, по ее словам, надо быть начеку, потому что северные регионы не смогут самостоятельно справиться с финансированием нового МРОТа — нужна поддержка федерального центра. Кроме того, необходимо добиваться от Госдумы принятия нового закона о Северах, поскольку старая редакция не отвечает современным реалиям.

Далее к микрофону вышел председатель профсоюза Сысольского лесничества Ярослав Коробейник:

— Хоть сегодня и праздник, но у профсоюзов лесной отрасли настроение не праздничное. После передачи лесничеств в ведение регионов они столкнулись с проблемой недофинансирования. Зарплаты низкие, что, конечно, не привлекает молодежь. Сегодня в отрасли работают в основном специалисты предпенсионного возраста. Не хватает спецодежды, плохое обеспечение пожарных питанием во время работ по тушению лесных пожаров.

— Мы настаиваем на пересмотре федеральных субвенций по содержанию лесничеств, — сказал Я. Коробейник. — Нужно, чтобы в них закладывали северный коэффициент.

«Рабочий один слаб. Профсоюзы — защита от хозяйских лап», — поддержал оратора Владимир Маяковский. Плакат с цитатой из творческого наследия поэта во время митинга красовался на фасаде театра.

— Чиновники всех рангов рапортуют о повышении зарплат педагогам на 40%. Однако по факту этого не произошло, — заявил председатель профсоюза работников образования Коми Михаил Иванов. Молодые учителя, по словам профлидера, приносят ему свои расчетки, в которых стоит сумма в 18 тысяч. «А ведь педагог отвечает за жизнь и здоровье наших детей! — напомнил он. — С нового учебного года — новые оклады! — призвал Иванов. — Зарплата учителя должна быть не менее 25 тысяч в южных районах республики и не ниже 35 тысяч — в северных».

В резолюцию митинга вошли 15 требований в адрес федеральных властей и 15 — в адрес правительства республики. В частности, Федерация профсоюзов Коми требует от органов законодательной власти РФ разработать новый закон о Северах, обязать работодателей индексировать заработную плату не реже одного раза в год, установить стипендии и пособия по безработице не ниже прожиточного минимума, а также вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров и организовать финансирование оздоровления и отдыха всех детей и подростков независимо от их статуса.

От регионального правительства профсоюзы требуют снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, а также более настойчивой работы с федеральным центром по финансированию переданных полномочий в области лесного хозяйства.

Лиля ВОВК.