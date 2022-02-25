«Мне за державу обидно!» Ухтинский пенсионер три года в одиночку сражается за общее дело

Известный общественник, член Координационного совета управдомов Ухты Владимир Иванов сумел оспорить в судах незаконный договор между «главным мусорщиком» Коми и энергосбытовой компанией.

Монополист и агент

Три года назад В. Иванов обратился в Коми УФАС с заявлением, где он указывал на неправомерные действия регионального оператора и АО «КЭСК», содержащие признаки нарушения ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Вкратце напомним суть дела. 22 октября 2018 года регоператор и АО «КЭСК» заключили агентский договор, согласно которому последний, являясь платежным агентом, оформляет квитанции за мусор, ведет учет лицевых счетов физических лиц и доставляет им квитанции. Такая деятельность допускается законодательством, и поначалу казалась вполне логичной: до начала мусорной реформы КЭСК владела базой данных получателей услуг по обращению с ТКО.

Однако по договору КЭСК обязался собирать денежные средства от населения на свой расчетный счет с последующим перечислением на расчетный счет регоператора, а также по его указанию – третьим лицам-контрагентам, а это уже противоречит положениям закона № 103-ФЗ. (Кроме того, и требованиям Закона о национальной платежной системе № 161-ФЗ).

Судебные тяжбы

Коми УФАС отказалось возбудить антимонопольное дело. Но это решение Владимир Миронович Иванов обжаловал в Арбитражном суде Республики Коми. Суд отказал в удовлетворении исковых требований, но и этот вердикт был обжалован в апелляционном порядке. После этого антимонопольщики республики признали ошибочность своих первоначальных доводов, и вторая инстанция суда отменила предыдущее решение.

Коми УФАС была вынуждена возбудить антимонопольное дело, рассмотрение которого продолжалось в течение девяти месяцев. 18 декабря 2020 г. антимонопольщики прекратили рассмотрение дела. Однако неугомонный пенсионер вновь обратился в арбитражные суды. Дело № А29-32/2021 рассматривалось во всех трех инстанциях арбитражных судов. Суды установили, что в силу нормативного правого регулирования АО «КЭСК» не вправе осуществлять деятельность по приему денежных средств от населения по агентскому договору от 22.10.2018 г.

Дошел до прокурора республики

Казалось, наступил момент истины, и в Коми восторжествовал закон. Но не тут-то было! В. Иванов обратился к антимонопольщикам с просьбой передать материалы дела для принятия уголовного преследования противозаконных действий «мусорщика» и его агента. Чиновники УФАС передали в прокуратуру и МВД Коми только само его обращение без материалов по делу.

Прокурор Ухты, рассмотрев обращение, отказался принимать меры, указав, что доводы заявителя основаны на неверном толковании нормы права и судебных актов.

Пенсионер подал жалобу на действия ухтинского прокурора в прокуратуру республики, которая признала выводы старшего советника юстиции П. Якимова неправомерными. Были приняты следующие меры прокурорского реагирования:

— внесены представления регоператору и его агенту о недопустимости приема денежных средств от населения, поскольку АО «КЭСК» не вправе взимать плату за услуги по обращению с ТКО;

— материалы проверки направлены в Росмониторинг, а также в налоговые органы для решения о возбуждении дел по привлечению к административной ответственности указанных лиц.

Почувствуйте разницу

У неискушенных читателей может возникнуть вопрос: а нам-то какая разница, кому платить за мусор – оператору или энергосбытовой компании?

А разница есть, причем существенная. Во-первых, платежный агент (то есть посредник) берет деньги за свои услуги, что отражается и на «мусорном» тарифе. Во-вторых, в вышеуказанном договоре содержится обязательство АО «КЭСК» перечислять деньги неким «третьим лицам». И это делает «схему» платежей непрозрачной. Куда и на что уходят деньги потребителей – это отнюдь не праздный вопрос. Особенно с учетом того, что региональный оператор имеет многомиллионные долги перед своими подрядчиками.

Что и требовалось доказать

Законом об отходах производства и потребления услуги по обращению с ТКО отнесены к оказанию коммунальных услуг, порядок предоставления которых регулируется положениями, содержащимися в Жилищном кодексе РФ и в правилах, утвержденных постановлениями правительства РФ.

Так, Правилами № 354 предусмотрено, что потребителями плата за услуги по обращению с ТКО вносится на основании платежных документов (квитанций), в которых указываются исполнитель услуг по ТКО, который является получателем платежей.

Арбитражные суды трех инстанций установили, что АО «КЭСК» не вправе осуществлять деятельность по приему денежных средств от населения по агентскому договору.

Прокуратура Республики Коми 11 февраля 2022 года подтвердила выводы судов, указав на недопустимость фактов нарушения.

Из этого следует, что выставленные к оплате квитанции за мусор являются недействительными и нарушают права и законные интересы физических лиц.

Владимиру Иванову удалось пробить глухую стену. Однако он решил на этом не останавливаться – довести дело до полной победы.

Непонятно только, почему этим важным для всей республики делом занимается обычный ухтинский пенсионер, вступивший в схватку с «мусорным» монополистом?

«А мне за державу обидно!» – вслед за героем известного фильма повторяет Владимир Миронович.

Виктор СЕМЕНОВ.