«Многие любят погорячее…» В Ухте не снижается градус затяжных «разборок» между жильцами и коммунальщиками

В прошлом номере «Трибуна» рассказала о том, что после долгих разбирательств Ухтинский городской суд обязал компании «Т Плюс» и ООО «Ухтажилфонд», обслуживающие 79-квартирный дом № 2 по набережной Нефтяников, выплатить собственникам 54 квартир компенсацию морального вреда за некачественное обслуживание. А также обязал обе компании «обеспечить поставку горячей воды не ниже 60 градусов» в квартиры дома. Но на этом история не закончилась…

С водой явно подкачали

Еще в период судебной тяжбы в первой инстанции со стороны этих двух фирм была робкая попытка решить проблемы горячего водоснабжения: провести реконструкцию внутридомовой системы, в результате которой была бы обеспечена требуемая температура. Но попытка успешно провалилась. Собственники помещений дома, представители «управляшки» и «ресурсника» вдрызг переругались. Ситуация напоминает басню Ивана Крылова «Лебедь, рак и щука». «Ухтажилфонд» подал иск в Арбитражный суд РК с требованием признать виновным ПАО «Т Плюс», последний отказывается исполнять требования суда. А представители дома требуют возмещения компенсации морального вреда и перерасчета за плохо оказанную услугу.

Два месяца тому назад суд второй инстанции установил, что пунктами 112 и 113 Правил № 354 период нарушения качества коммунальной услуги считается с даты установления нарушения и до даты устранения причин нарушения качества. Доказательств в подтверждение окончания периода нарушения судам не представлено. Судебная коллегия обязала ПАО «Т Плюс» произвести перерасчет собственникам 54 квартир за период с 01.10.2017 г. по 20.04.2020 г. (на этот период и был заявлен иск).

Касается, но не всех

Решения судов первой и второй инстанции вступили в законную силу, истцам выданы исполнительные листы. Можно бы радоваться, но не все так просто…

Напомним, что дом имеет 79 квартир, а вот иски подали только 54 собственника – часть жильцов оказалась в стороне от судебного процесса по самым разным причинам.

Установив, что внутридомовая система горячего водоснабжения является общим имуществом, суд при рассмотрении дела не применил к установленным обстоятельствам требования статьи 36 Жилищного кодекса РФ. И поэтому его решение применимо только к тем собственникам, которые подали иски.

Это еще не конец!

И тут выяснилось, что созданная более десятка лет назад ухтинская система ЖКХ нашла оригинальный выход из ситуации. «Ухтажилфонд» в прошлом году произвел некую странную реорганизацию, в результате которой отказался от обслуживания 18-ти домов. В том числе и от дома № 2 на набережной Нефтяников. А коль так, то о горячей воде жильцам в доме можно просто забыть: судебные решения могут остаться на бумаге.

Председатель ТСЖ «строптивого» дома Любовь Дуркина в декабре прошлого года обратилась на прямую линию с президентом с просьбой разобраться в ситуации. На ее вопрос пришел ответ, подписанный руководителем службы Стройжилтехнадзора республики Романом Шашевым, в котором утверждалось, что все действия властей Ухты законны, нарушений нет…

Однако тяжбы ухтинцев с коммунальщиками продолжаются. А вопрос, почему не исполняются решения судов, это тема уже для следующей публикации.

Владимир ИВАНОВ.