Многодетного отца избили на улице (Криминал от 7 апреля)

Бывший воркутинец, отец 13 детей попал в больницу после нападения хулиганов.

Это произошло в Петербурге, куда семья Юрия Боброва недавно переехала из Воркуты. Конфликт произошел из-за якобы неправильно выбранного парковочного места. 60-летний мужчина остановил машину, чтобы высадить своих детей. Это действие почему-то не понравилось трем хулиганам – они напали на пенсионера. На крики сыновей обратили внимание прохожие, они помогли отогнать бандитов и вызвали полицию. Многодетного отца госпитализировали с многочисленными ушибами. Нападавших доставили в полицию, но вскоре отпустили. Однако, как сообщает fontanka.ru, инцидент получил большой резонанс, и председатель СК России поручил принять меры к задержанию хулиганов. Возбуждено уголовное дело.

Студент, ты не прав!

Несовершеннолетний сосногорец предстал перед судом за то, что ударил головой полицейского в лоб.

Воспитатель студенческого общежития технологического техникума позвонил в полицию с жалобой на двух пьяных студентов. Приехавшие сотрудники полиции предложили одному студенту проехать на медосвидетельствование. Тот сначала согласился, но уже в служебном автомобиле стал отталкивать сотрудника полиции и вырываться. Далее последовал удар головой и оскорбления в адрес сотрудника при исполнении. Приговором городского суда несовершеннолетнему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей и 80 часов обязательных работ.

Девушка разозлилась

Неразделенная любовь обернулась уголовным делом.

Полицейские Усинска установили подозреваемую в поджоге детских колясок. Ею оказалась 19-летняя (ранее судимая) девушка. Будучи нетрезвой, она вышла на лестничную площадку общежития покурить и подожгла детскую коляску. Позже девушка направилась в соседнее общежитие, где также совершила поджог. Подозреваемая призналась в содеянном, пояснив, что в тот вечер поссорилась со своим молодым человеком. Поджог совершила в порыве злости. Возбуждено уголовное дело.

Продал дрель – заплатил долги

34-летний мужчина похитил строительные инструменты и заплатил долги по коммуналке.

Полицейские Сыктывкара раскрыли кражу строительных инструментов из гаража. Установлено, что хищение совершил ранее судимый мужчина, который неофициально подрабатывал у заявителя в качестве разнорабочего. Имея свободный доступ в помещение гаража, он похитил электродрель, электролобзик, шуруповерт, строительный фен, бензопилу, перфоратор, сварочный аппарат и другие инструменты на общую сумму 64 тыс. рублей. Вор пояснил, что часть похищенного он сдал в комиссионный магазин, а другую продал прохожим на улице. На вырученные деньги он погасил долги за коммунальные услуги.

Мамаше грозит штраф

Женщина на двое суток оставила ребенка в запертой квартире одного.

3 апреля в отделение полиции в Выльгорте поступило сообщение от 8-летнего ребенка о том, что 2 апреля около 18 часов мать ушла из дома, закрыла двери, на звонки не отвечает. На место прибыли сотрудники полиции совместно со спасателями. Решено было эвакуировать ребенка через балкон с помощью лестницы и спасательной «люльки», не взламывая входную дверь. После эвакуации его отвезли в Центр для несовершеннолетних, поскольку мать на связь так и не вышла. По данным правоохранителей, ей грозит административный штраф в размере от 100 до 500 рублей.