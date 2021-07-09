Мой маленький плот… Энтузиасты-любители начали сплав по Печоре

Группа жителей Коми, Ижевска и Кирова из 21 человека отправилась в путешествие по реке Печоре на двух плотах. С 7 по 22 июля единомышленники намереваются пройти около 200 км по воде от Щельяюра до Среднего Бугаево.

Организатор сплава – Павел Поташов, известный в Коми предприниматель и общественный деятель. Много лет, фактически со школы, он увлекается рыбалкой и охотой (рыбачил в самых разных уголках мира!). А давней мечтой Павла Валентиновича были горный поход или речной сплав. После окончания активной стадии предпринимательства и отхода от общественных дел он решил наконец ее осуществить.

Свой первый плот Поташов собрал в 2015 году: тогда была построена плавучая база из трех катамаранов, на которых восемь человек сплавились по маршруту Аныб – Корткерос. Год спустя к сплаву присоединились супруги путешественников… С тех пор каждый год компания постоянно выезжала куда-то дней на 10, а то и больше. Сплавлялись по Сысоле, Вычегде, Выми… Два года назад за пару недель группа прошла 250 км по Вычегде – от Малой Слуды до деревни Бор Архангельской области.



Нынешний, также двухнедельный маршрут: Шельяюр – Усть-Цильма – Хабариха – Среднее Бугаево. Путешествие разрабатывалось с учетом посещения народного праздника «Горка» в Усть-Цильме, где Поташов совместно с музеем А. Журавского и Национальной библиотекой Коми готовил проект о появлении своего рода. Но «Горку» в этом году отменили из-за антиковидных ограничений, и финальной точкой маршрута организаторы выбрали Среднее Бугаево.

В среду, 7 июля, путешественники вышли на двух плотах большой группой, куда вошел в том числе друг и компаньон Павла из Ижевска Борис Береснев. Именно у него Поташов приобретает баллоны для строительства плотов. Их сборка обычно начинается в ангаре за месяц до сплава, и в ней участвуют все, кто планирует отправиться в плавание. Катамараны Поташова, к слову, получаются весьма комфортными. Они оборудованы спальными местами, баней и даже биотуалетами.