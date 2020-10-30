На протяжении девяти месяцев сыктывкарец Михаил Щербаков ведет «тихую войну» с бюрократами за права северян. На кону – интересы всех неработающих пенсионеров Коми.

По федеральному закону о государственных гарантиях для северян, неработающим пенсионерам предусмотрена оплата проезда к месту отдыха и обратно на территории России. Заметим, что закон не ограничивает право северян получить компенсацию, выезжая и за пределы страны. Однако пенсионные фонды принимают отказные решения на этот счет и покрывают расходы лишь по решению суда.

Суды, рассматривая дела пенсионеров о выплате компенсаций за проезд, констатируют нарушение их конституционных прав на социальную защиту. Выходит, что у Пенсионного фонда РФ и его филиалов в регионах своя правда, а у судов – своя?

Отечественные отписки

Пенсионер Михаил Щербаков, в прошлом депутат столичного горсовета, решил озаботить Министерство труда РФ решением этой коллизии и наконец-то избавить земляков от унизительных хождений по судам, чтобы «выколотить» то, что им положено по закону.

– Уже на протяжении девяти месяцев, – рассказывает Михаил Щербаков, – я пытаюсь убедить чиновников Минтруда внести ясность, то есть ответить по существу. Но в который раз убеждаюсь в том, что нашу бюрократию ничем не прошибить. Ведь федеральному ведомству достаточно в соответствии со своими полномочиями предложить внести поправку в постановление Правительства РФ от 1 апреля 2005 года

№ 176, определяющее Правила компенсации расходов на оплату проезда пенсионерам, являющимся получателями пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях…

Чего только не начитался сыктывкарец в ответах чиновников, то есть, по сути, отписках, а их набралось уже почти два десятка. Пришлось ему даже Генеральную прокуратуру попросить как-то взбодрить федеральное ведомство, чтобы оно выполняло свои прямые обязанности по социальной защите россиян. А что толку?

Они такие упертые!

А ведь вопрос Михаила Щербакова в адрес чиновников до банальности прост. Он попросил указать ту часть закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» или упомянутого выше Положения о порядке выплаты компенсаций, где речь идет об ограничениях для получения компенсации за отдых за пределами России. Увы, все глухо, как в танке…

Последний ответ из министерства превзошел все ожидания. Некий зам. директора департамента – начальник отдела вопросов регулирования и оптимизации пенсионной системы В. Заболоцкий на двух страницах разъяснил, как выплачиваются компенсационные выплаты лицам… осуществляющим уход за инвалидами первой группы. И на какую социальную помощь при таком подходе можно рассчитывать?

– Поневоле начинаешь искать мотивы упертости чиновников, – рассуждает Михаил Щербаков, – и приходишь к выводу, что они просто живут какой-то своей отдельной жизнью, параллельной нашей.

Позорная ситуация

Кстати, еще в 2007 году Государственный Совет Коми предлагал поправку в закон о гарантиях для северян. В частности, депутаты предложили заменить слова «к месту отдыха на территории РФ» на более конкретные – «независимо от выбранного места отдыха». Но эта поправка затерялась где-то в недрах Государственной Думы РФ.

По мнению депутата Госсовета Коми Ильи Богданова, двоякое толкование одного закона идет от скудости бюджета. Не каждый пенсионер захочет ходить по судам, добиваться выплат. То есть в результате получается хоть какая-то экономия бюджетных средств. Но это же ненормальная ситуация, абсолютно позорная.

Остается надеяться, что новый состав Госсовета Коми спустя 13 лет вновь обратит внимание на важность внесения ясности в закон о гарантиях для северян.

Сергей ПАВЛОВ.