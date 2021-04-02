Об этом стало известно на совещании у министра экономического развития России Максима Решетникова, где обсуждалось развитие Воркуты и Инты.

В совещании, состоявшемся 29 марта по видео-связи, приняли участие представители Минвостокразвития России, Минтруда России, Минэнерго России, правительства Коми, Фонда развития моногородов и АО «Северсталь Менеджмент».

Воркута и Инта – угледобывающие моногорода Коми. В 2019 году градообразующее предприятие Инты признано несостоятельным (банкротом), сейчас оно находится в стадии ликвидации, планируются работы по консервации последней шахты предприятия – «Интинская». Градообразующее предприятие Воркуты планирует завершить отработку месторождений в 2037 году.

Министр экономразвития РФ М. Решетников выразил желание посетить Воркуту и Инту в июне этого года, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в моногородах. По итогам совещания он предложил проработать вопрос о включении Инты в программу по ликвидации горных выработок, для этого требуется внести в федеральное законодательство необходимые изменения. Кроме того, министр попросил генерального директора Фонда развития моногородов Ирину Макиеву посмотреть, какие есть возможности по созданию дополнительных производств на территории Инты.