Стоимость проезда в сыктывкарских автобусах может вырасти до 25 рублей. Сыктывкарский автоперевозчик «САТП-1», который сегодня является единственным предприятием, обслуживающим городские маршруты, планирует поднять тарифы.
Максимальный тариф на проезд в автобусах предполагается установить в размере 25 рублей. Об этом на общегородской планерке сообщил заместитель генерального директора Сыктывкарского автотранспортного предприятия № 1 Дмитрий Чепурнов. По его словам, повышение цен связано с расходами на топливо и техническое обслуживание транспорта. Муниципалитет запросит документы от Управления регулирования цен (тарифов) Минстроя РК для детального изучения.
Городские власти не торопятся одобрить повышение стоимости проезда и пока изучают, насколько обоснованы представленные монополистом тарифы.
Монополист «набивает» цену
Стоимость проезда в сыктывкарских автобусах может вырасти до 25 рублей. Сыктывкарский автоперевозчик «САТП-1», который сегодня является единственным предприятием, обслуживающим городские маршруты, планирует поднять тарифы.