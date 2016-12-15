В 2017 году в качестве «федеральной помощи» на каждого жителя Республики Коми предполагается выделить в среднем по 345 рублей.
Суммы помощи регионам Госдума утвердила в проекте бюджета на следующий год, сообщает газета «Собеседник». По сведениям издания, всего правительство намерено поделить между 85 субъектами 615 млрд рублей.
Однако деньги федеральный центр распределяет неравномерно: например, Дагестан получит более 52 млрд рублей, Чечня — 44,4 млрд рублей, Камчатский край — 37,2 млрд рублей, Крым — 37,2 млрд рублей, Якутия — 36,6 млрд рублей. Размер помощи Коми — 295 миллионов рублей. Это в 176(!) раз меньше, чем, например, у Дагестана. В пересчете на душу населения на одного жителя северо-кавказской республики придется около 17 тысяч рублей, а на одного жителя Коми — 345 рублей.
«Методика» распределения финансовой помощи не вызывает вопросов у депутатов Госдумы (впрочем, они уже не задают «лишних вопросов» правительству). Однако наблюдатели помимо всех прочих факторов (в первую очередь социально-экономических и демографических) называют еще и политические. Немалую роль при дележе бюджетного пирога играют и лоббистские возможности глав регионов.
Москва распределила деньги «по-братски»
В 2017 году в качестве «федеральной помощи» на каждого жителя Республики Коми предполагается выделить в среднем по 345 рублей.