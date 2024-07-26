Может, Зелен еще Виноградов? Депутаты Госсовета отказались утвердить молодого чиновника в должности первого вице-премьера Коми

Судя по календарю, депутаты парламента Коми уже давно должны были уйти на каникулы. Но какие могут быть каникулы, если не решен скандальный вопрос с передачей Сыктывкарского водоканала в республиканскую собственность? Ожидалось, что эта тема и будет главной на заседании Госсовета, которое состоялось в минувший четверг.



Однако в итоге в повестку сессии вопрос о создании республиканской водоканальной структуры так и не попал. И не только из-за возможного противодействия ряда депутатов, не согласных с таким решением. Строптивых депутатов в принципе можно было «дожать». Хуже другое: до сих пор непонятен механизм объединения и распределения долговых обязательств между водоканалом Воркуты и Сыктывкара.

Зато на главное место в повестке неожиданно выскочил кадровый вопрос, рассмотрение которого на сессии в Желтом доме, видимо, посчитали технической формальностью. А зря…

Антона Ивановича «прокатили»

Пожалуй, единственной интригой июльской внеочередной сессии Госсовета Коми стало голосование по кандидатуре Антона Виноградова – быть ему и дальше просто заместителем председателя правительства или получить статус первого заместителя.

На самом деле шансов повысить свой статус у Антона Виноградова было не так уж много. Молодой, по чиновничьим меркам (ему всего 39 лет), член правительства Коми работает в нашей республике уже больше года. То есть было время, чтобы себя проявить. Но пока он проявил себя в основном в качестве интересного спикера. У г-на Виноградова полно идей и проектов, о которых «менеджер нового типа» готов рассказывать часами. Причем рассказывать складно и гладко.

Но каких-либо выдающихся результатов за ним до сих пор не числится. Как не числилось их и в Бурятии, где он работал до приезда в Коми. Кстати, в правительстве Бурятии г-н Виноградов тоже отвечал за привлечение инвестиций в регион.

Новый высокий статус Антону Ивановичу, видимо, понадобился для укрепления авторитета в глазах потенциальных инвесторов. Почему бы не пойти ему навстречу? Пусть в московских кабинетах козыряет высокой должностью, авось республике что-то и перепадет в виде инвестиций. Конечно, не обещанные сотни миллиардов, но хоть что-то.

В правительстве Коми уже есть один первый вице-премьер – Эльмира Ахмеева. Она занимает эту должность с апреля 2022 года.

Но, как говорится, где один, там и два. Спикер парламента Сергей Усачев напомнил, что в Коми уже имеется опыт назначения двух первых зампредов. Таковыми при первом главе республики Юрии Спиридонове были Анатолий Каракчиев (курировал экономику) и Александр Окатов (отвечал за инвестиции). Почему бы не вернуться к этой практике и сегодня?

И народные избранники одобрили изменения в структуру кабмина Коми. Однако не одобрили конкретную кандидатуру первого зама.

Увы, депутаты почему-то не поверили в «светлое будущее» в Коми от Антона Виноградова, хотя он так красиво говорил о 15-ти крупных инвестиционных проектах на 243 миллиарда рублей, 14-ть из которых будут реализованы уже в ближайшие три года.

Даже сервильные «единороссы» не поддержали ставленника Желтого дома. И ведь не хватило самой малости. В ходе тайного голосования за новый статус Антона Виноградова проголосовало всего 13 депутатов (а надо было 16), против – 6, воздержались – 5.

Не будем ждать до осени

Депутат Госсовета Коми Николай Братенков в самом начале заседания задал спикеру Сергею Усачеву вполне ожидаемый вопрос, касающийся отчета об исполнении республиканского бюджета за 2023 год: почему его рассмотрение откладывается?

Ответ озвучил заместитель председателя правительства Коми – министр финансов Коми Владимир Казаков: оказывается, чтобы рассматривать отчет, нужно еще и заключение Контрольно-счетной палаты Коми (КСП). То есть все выглядит вполне логично, ждем сентября.

Хотя тут можно и поспорить о сроках, поскольку отчет от КСП поступил в Госсовет Коми еще 16 июля. Таким образом народные избранники могли бы с ним ознакомиться.

Но мы не будем ждать до осени и рассмотрим некоторые выводы КСП прямо сейчас.

Минус 15 миллиардов

В отчете дипломатично указано, что исполнение республиканского бюджета в 2023 году осуществлялось под «влиянием негативных внешних факторов», в результате которых его доходная часть была исполнена ниже отчетных данных 2022 года на почти 15 млрд рублей (на 11,5 процента). Расходная часть выросла на 2 млрд 246 млн рублей (на 1,9 процента).

Но все могло быть и гораздо хуже, поскольку власти Коми изначально рассматривали более пессимистичный вариант по формированию доходной части бюджета на 2023 год, рассчитывая подсобрать в виде налогов и прочих поступлений всего порядка 100 млрд рублей, то есть на треть меньше.

Бюджет за 2023 год был исполнен по доходам на 115,5 процента (115 млрд 255 млн против 130 млрд 242 млн рублей в 2022 году).

Расходы республиканского бюджета исполнены в объеме 118 млрд 606 млн рублей (на 94,4 процента от утвержденной суммы).

И где же эти «большие связи»?

Напомним, что в последние годы Республика Коми била рекорды по сбору налогов, заметно приблизившись к планке в 600 млрд рублей! Более 80 процентов собранных средств уходило и уходит в федеральный бюджет.

По идее, на столь благоприятном финансовом фоне должно быть и «встречное движение» со стороны федералов. Тем более что Республика Коми испытывает хроническое недофинансирование по всем социальным направлениям, стремительно ветшает инфраструктура. Однако федеральная поддержка в 2023 году в виде дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов не только не увеличилась, а сократилась почти на 7 млрд рублей (2022 год – 22 млрд рублей, 2023 год – 15 млрд рублей).

А с другой стороны, с чего бы финансовая поддержка региона должна увеличиваться, если чиновники в Коми не могут должным образом подготовить бумаги для участия в различных федеральных проектах по развитию территорий?

Да и сам глава Коми Владимир Уйба не выказывает особого желания лоббировать интересы Коми в высоких правительственных кабинетах. И хотя президент России Владимир Путин однажды заявил, что глава республики – человек с большими связями, жители Коми этих самых «связей» почему-то не ощущают.

Средства есть, тратить их не умеем

Однако вернемся к выводам КСП Коми, которые прямо указывают на «разброд и шатание» в бюджетных финансах. Конечно, чиновникам удобно ссылаться на нехватку средств для тех же дорожников. Мол, поэтому и дороги у нас плохие. Однако и освоение имеющихся бюджетных средств тоже, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Так, по разделу «Национальная экономика» не было освоено в 2023 году более 2 млрд рублей, из них три четверти средств приходится на подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». Порядка 450 млн рублей должны были пойти на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Еще более 393 млн рублей так и не были вложены в поддержание в рабочем состоянии дорожной инфраструктуры (ее содержание и ремонт). Не были освоены и 367,5 млн рублей для создания системы весогабаритного контроля.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» не было освоено более 1 млрд 640 млн рублей. Почти 72 процента от этой суммы приходится на мероприятия регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Как видим, речь идет о серьезных суммах, благодаря которым могли быть решены острые жилищные проблемы многих сотен северян еще в прошлом году. То есть деньги-то были, причем немалые. Просто правительство Коми не сумело ими распорядиться. Отчасти это происходит из-за острого дефицита грамотных специалистов, в том числе среднего звена, в министерствах и ведомствах региона.

По состоянию на 1 января 2024 года в Республике Коми числилось 129 объектов незавершенного строительства (ОНС), в которые было вложено 11 млрд 466 млн рублей. За прошлый год эта сумма увеличилась на 1 млрд 428 млн рублей, или на 14,2 процента.

Деньги на ветер

В структуре объектов со статусом «реализация инвестиционного проекта» особо выделяется санаторный комплекс в Серегово (Княжпогостский район). В этот объект за четверть века умудрились вбухать 4 млрд 197 млн рублей. Несмотря на то, что он постоянно включается в раздел перспективных, с 2016 года его возведение было фактически приостановлено, причем без каких-либо предпосылок наконец-то хоть что-то построить.

И при этом «санаторий» продолжает жить своей жизнью. Из республиканского бюджета выделяются средства на оплату работ и услуг по текущему содержанию и охране объекта, в том числе в 2023 году было выделено, то есть пущено на ветер, почти 20 млн рублей!

Сергей МОРОХИН.