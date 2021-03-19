«Можно танцевать на протезе!» Как талантливая девушка преодолела страх и уныние

Для нее отсутствие движения – это медленная смерть, а самое страшное – оказаться в социальном вакууме. 19-летняя Татьяна Цыбина еще в детстве потеряла в страшной аварии ногу. Но нашла в себе силы заняться танцами и мотивировать других людей на яркую, активную жизнь.

Одноногие куклы

Родилась Татьяна в Вуктыле. В трехлетнем возрасте она попала под колеса машины. В тот роковой день девочка оказалась одна на проезжей части, и водитель ее не заметил. Травма была серьезная, ногу ампутировали. Затем последовали долгие месяцы реабилитации в больнице.

– Я оказалась заперта в четырех стенах без возможности продолжать привычную жизнь. Помню, даже куклы у меня были одноногие, и мама на игрушках показала все то, что произошло со мной. Еще более трудным стал период, когда повзрослела. Это был длительный путь принятия ситуации, себя такой, какая стала, чтобы хотя бы начать двигаться, начать жить, – рассказывает Татьяна.

– Не хочу тебя обидеть, но были ли насмешки, издевательства со стороны сверстников?

– Я такого не помню, чтоб надо мной глумились. В классе относились ко мне нейтрально. Хотя были такие ситуации, когда другие дети со мной не играли, потому что боялись меня. Ведь я не такая, как все – инвалид, хожу с протезом…

«Не надо себя жалеть»

Пока девочка росла, ей пришлось часто менять протезы. В 16 лет Таня поменяла протез шесть раз. Конечно, было некомфортно, неловко и даже страшно.

Потом Таня создала страничку «ВКонтакте», назвала ее «Домик Хлои» и стала туда писать все свои переживания.

– Это как дневник, но электронный. Мне было необходимо делиться своими мыслями. Правда, сначала это была закрытая страничка, читали ее только мои близкие знакомые, которых я не боялась. А потом решила открыть ее для всех. И мне стало намного легче. Если ты закрываешься, начинаешь себя жалеть, думать, что ты никчемный, твоя жизнь закончилась, то и люди вокруг к тебе будут относиться так же. А если ты подаешь себя как классный интересный человек, люди будут уважать тебя, – говорит Татьяна.

«Линди-хоп» – это круто

Татьяна — очень общительная и талантливая. Она хорошо рисует, занимается фотографией. Кстати, Татьяна окончила в Вуктыле художественную и музыкальную школы. Играет на скрипке и фортепиано. Правда, признается она, уже долго не брала музыкальный инструмент в руки. И дальше учиться музыке пока у нее нет желания.

А недавно Татьяна сломала свой же стереотип о том, что танцевать на протезе невозможно. На своей страничке «ВКонтакте» написала о себе: «Я была рождена, чтобы бежать» и записалась на танцы «линди-хоп». По ее словам, это социальные танцы и движения построены на вариации разных шагов.

– Думала, что мне или кому-то со мной будет сложно, однако у меня все получилось. Партнеры не определяют меня в отдельную группу. Я танцую и в паре, и соло. И это просто невероятное чувство! На танцах я не устаю, отдыхаю от всей повседневной суеты, — поделилась девушка.

Сейчас Татьяна учится в Сыктывкаре на парикмахера. Говорит, что это творческая профессия, которая ей очень нравится, и пока все получается.

Екатерина МАКАРОВА.