МРОТ немного подрос

С 1 июля региональный минимальный размер оплаты труда для южной климатической зоны Коми составит 8700 рублей, для северной — 10 тысяч рублей.

Решение принято по поручению главы РК. Напомним, что Соглашением о минимальной заработной плате, которое подписали правительство Республики Коми, Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми», Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми, в республике установлено положение, при котором минимальная заработная плата в регионе превышает общероссийский МРОТ. Документ предусматривает повышение минимального размера оплаты труда в Коми два раза в год — с 1 января и с 1 июля. В начале года минимальный размер оплаты труда повышали до 8100 рублей для южной климатической зоны и до 9300 рублей для северной.

Цетробанк РФ оценивает официальный рост инфляции в 2017 году в 4 процента. Нетрудно подсчитать, что если прогноз и сбудется (а это практически никогда не происходит), то всю прибавку к МРОТу «съедят» постоянно растущие цены на продукты питания и тарифы на жилищно-коммунальные услуги.