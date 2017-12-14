Муниципалитеты получат субсидии

В Коми на содержание дорог общего пользования выделено 181,5 млн рублей.

Как следует из документа, самое большое поступление субсидии ожидается в Воркуте – муниципалитету на содержание автомобильных дорог общего пользования выделяется 41,9 млн рублей. 22,4 млн рублей в виде субсидии получит Прилузский район. Усть-Куломскому району на содержание автомобильных дорог общего пользования будет выделено почти 16 млн рублей. По 14 млн распределено в виде субсидии Сыктывдинскому и Корткеросскому районам. Печоре на содержание дорог общего пользования выделяется также 14 млн рублей, из них 12,2 млн будут направлены на автодороги в районе, 1,2 млн — в городе Печора, 215 тыс. и 383 тыс. рублей предполагается направить на дороги в Путейце и Кожве.

Столице Коми на содержание дорог общего пользования выделено 13,9 млн рублей. В Княжпогостском районе 12,5 млн предполагается распределить между муниципалитетом (8,8 млн) и Емвой (3,7 млн рублей). В Сысольский район будет направлено 5,6 млн рублей, в Усть-Вымский — 5,4 млн, из которых 272 тыс. и 867 тыс. рублей пойдут на дороги в Жешарте и Микуни. По 3 млн рублей на содержание автомобильных дорог общего пользования направят в виде субсидии Койгородскому, Троицко-Печорскому, Удорскому, Ижемскому районам и Ухте. По 2,4 млн получат Инта и Усинск. Чуть меньше миллиона запланировано выделить в виде субсидии Усть-Цилемскому району. Меньше всего — 32 тыс. рублей – заложено в республиканском бюджете для Сосногорского района.