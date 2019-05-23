Мусор в Коми не повезут, утверждают авторы законопроекта

Новый закон защитит от захоронения мусора из других регионов.

Проект закона был разработан межфракционной рабочей группой Госсовета Коми, на днях завершилось его обсуждение в интернете. «Опыт других регионов показывает, что может произойти при недоработках в региональном экологическом законодательстве. Поэтому цель этого законопроекта – комплексно отрегулировать все вопросы в сфере обращения с отходами, чтобы все параметры были максимально конкретны, ясны и не осталось правовых пробелов, – подчеркнул руководитель рабочей группы Сергей Усачев.

В ходе заседаний группы неоднократно вносились поправки, учитывающие каждое мнение жителей республики и экологическую сторону вопроса.

«Больше двух месяцев мы разбирали буквально каждое предложение, каждое слово законопроекта, чтобы представить на общественное обсуждение качественный и прописанный в соответствии с федеральным и региональным законодательством документ», – отметил Сергей Усачев.