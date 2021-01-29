Мусора горы сожжем в «крематории»? Несмотря на усилия властей, многие жители Коми деструктивно настроены по отношению к термодеструкции

22 января в большом зале Дома дружбы РК прошло заседание «круглого стола» на тему «Раздельный сбор отходов: от идеи к внедрению».



Собравшиеся в зале экологи, члены экспертной группы по вопросам реализации на территории региона нацпроекта «Экология» при Госсовете Коми, представители различных общественных организаций обсудили проблемы раздельного сбора и переработки мусора. Все было чинно и благородно, «по-взрослому» – с докладами и презентациями. Но, как говорится, весь пар ушел в свисток: заседание закончилось по сути безрезультатно.

Собственно, никакой новой «идеи» республиканская власть не предлагает. О раздельном сборе отходов говорилось с самого начала так называемой «мусорной реформы». Однако ее промежуточный результат известен – это полный провал. Все уперлось в порочную территориальную схему обращения с ТКО: она создавалась в интересах частной фирмы, которая базируется в Ухте. Ради мусорной монополии единственного регионального оператора была создана совершенно безумная, с экономической точки зрения, схема. В результате – огромные «транспортные плечи», недостаточное количество полигонов и завышенные объемы отходов (по сути – бессовестные приписки).

Все эти «издержки» жители Коми два года оплачивали из собственного кармана. И будут продолжать это делать, потому что Терсхема осталась прежней, а тариф для населения не уменьшился ни на копейку.

Печора – в шоке

Единственная новация, появившаяся в территориальной схеме, – это внедрение термодеструкции. Речь идет о специальных печах, где будут сжигаться так называемые «хвосты» мусорных отходов.

Первый такой агрегат власти намерены установить уже в этом году на левом берегу Печоры в поселке Кожва. Еще два появятся в Воркуте. В дальнейшем планируется установить такие установки в каждом районе и городе – в перспективе их будет 25.

Однако соседство с «мусорными крематориями» (так их прозвали в народе) местных жителей сильно тревожит. Многие уверены, что термодеструкция нанесет серьезный вред окружающей среде и здоровью людей. В Печоре, той же Кожве и других населенных пунктах активисты начали сбор подписей против установки спецсооружений, проводили одиночные пикеты. В петиции, размещенной на сайте Печоры, говорится:

«Мы выступаем категорически против данного проекта, который не прошел широкое общественное обсуждение. Под наименованием «термодеструкция» фактически реализуется план по строительству мусоросжигающих установок».

Как сообщили «Трибуне» печорские общественники, уже собрано более тысячи подписей. И сбор подписей продолжается.

Плоды «непросвещения»

А вот руководство ООО «Региональный оператор Севера» считает иначе. Так, Дмитрий Поповцев на «прямой линии» по вопросам обращения с ТКО 25 января заявил, что для северных муниципалитетов, в числе которых Ижма и Усть-Цильма, термодеструкция – чуть ли не самый лучший способ избавиться от отходов. К тому же местные жители и сами испокон веков пользуются этим способом, сжигая собственный мусор в печах. По мнению регоператора, неприязнь к термодеструкции происходит из-за экологической непросвещенности населения.

Если следовать этой «логике», то жители Коми просто не понимают своей выгоды. Косность и «непросвещенность» толкают людей на протесты. От нас ведь что требуется? Поддерживать инициативы властей, исправно платить по завышенным тарифам и радоваться «мусорным крематориям». А все эти «круглые столы» и прочие пафосные мероприятия как раз и должны создавать видимость некоего общественного консенсуса.

Анатолий ПОЛЬКИН.