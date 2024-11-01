Проблема с вывозом мусора в селе Зеленец Сыктывдинского района возникла неожиданно. Это произошло сразу после установки новых евроконтейнеров. Региональный оператор, отвечающий за вывоз мусора, отказался от выполнения своих обязательств, сославшись на отсутствие технической возможности по обслуживанию этих контейнеров. И несмотря на регулярную оплату услуг местными жителями, начиная с 16 октября, вывоз мусора прекратился.

Баки преткновения

Администрация Зеленца во главе с Александром Якуниным незамедлительно приступила к фиксации нарушений. Совместно с депутатами Совета сельского поселения ежедневно составлялись акты и собирались фотодоказательства, подтверждающие, что услуга не предоставляется. Важно отметить, что вопросы транспортировки твердых коммунальных отходов находятся в ведении администрации муниципального района, поэтому руководство Зеленца активно взаимодействовало с ней. Однако районная администрация предпочитала отмалчиваться.

После публикации информации о проблеме депутатом Государственной Думы России Олегом Михайловым ситуация получила широкий резонанс. После чего ответственные лица наконец-то зашевелились, вспомнили о своих обязанностях и администрация муниципального района, и региональный оператор.

По мнению Александра Якунина, про отсутствие технических возможностей регоператор просто лукавил. К примеру, в соседнем от Зеленца Эжвинском районе Сыктывкара тоже стоят евроконтейнеры, но мусор здесь вывозится на регулярной основе.

Кто за что отвечает?

На примере Зеленца хорошо видно, что «мусорная реформа», объявленная еще в 2018 году, не была досконально продумана, а потому оказалась крайне неэффективной. Возможной причиной провала является то, что ответственность за сбор и утилизацию мусора распределена между разными уровнями власти и организациями (сельское поселение, муниципальный район, региональный оператор), что приводит к недопониманию и конфликтам. Александр Якунин считает, что региональный оператор должен нести полную ответственность за все этапы обращения с отходами – от контейнерных площадок до утилизации на полигоне. Он аргументирует свою позицию тем, что текущая система не работает эффективно, приводит к спорам между уровнями власти, а в итоге страдают граждане.

Но на самом деле наше законодательство противоречиво и допускает разные варианты. Те же контейнеры могут приобретать и «мусорные» операторы, и органы МСУ, и владельцы земельных участков.

Пока что совместными усилиями администрации Зеленца и Сыктывдинского района, депутатов (отдельное спасибо депутату Выльгортского сельсовета Борису Дианову) и общественности удалось найти выход из сложной ситуации. Вопрос был урегулирован, и жители вновь получили доступ к качественной услуге по вывозу мусора. Но почему для этого пришлось привлекать депутата федерального парламента? И сколько еще подобных историй происходит на территории Коми?

NB!

Пластиковые евроконтейнеры отличаются по дизайну, они шире обычных железных, которые были разработаны еще в советское время. А старые мусоровозы конструировали под «советский стандарт». Поэтому при загрузке евробаков на такие спецмашины действительно могут возникать сложности (например, надо менять ширину вил). Но подобного рода технические вопросы, по идее, обязан решать «мусорный» оператор, и никто больше.

Сергей ПАВЛОВ.