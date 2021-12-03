На заре «мусорной реформы» власти решили построить полигон ТБО возле села Ижма – в 900 метрах от ближайших домов. Общественность, естественно, на дыбы. И тогда нашли другое место – в 12 км от Ижмы. Были проведены изыскания, изготовлен проект, начались работы, но вскоре приостановились…

В этом году нашелся новый дальний подрядчик – московская фирма «Авипромстрой». Поближе к зиме начались земляные работы, которые на субподряде выполняют местные предприниматели.

Все вроде хорошо. Однако в России так не бывает, чтобы всем было хорошо.

Оказалось: то ли изыскатели соврали, то ли проектанты ошиблись. Но объемы работ на деле оказались почти в два раза занижены. Вместо песка – глина, которая сразу промерзает. Ломается техника, закончились авансовые средства. Вызвали начальство на «разбор полетов». Замминистра природных ресурсов Коми Андрей Якимов признал: действительно, объем работ больше, чем по проекту. Провели совещание в администрации района. Итоги неутешительны: нужен пересмотр сметы, ее утверждение в правительстве республики. Деньги придут в лучшем случае лишь в будущем году. Оба субподрядчика отказались работать себе в убыток. 29 ноября работы снова остановили.

Попутно возникла и разгорелась другая «проблема» в интернете. Кто-то запустил слух, что коль скоро строят полигон, то мусор будут теперь из Ухты возить нам обратно. В виде новогоднего «подарка»?

Да еще интернет-спорщики «поссорились» с соседями-устьцилемами. Зачем, мол, нам ваш мусор?

Андрей Якимов в интервью специалисту по общественным связям разъяснил (на сайте администрации Ижемского района), что завоз ТКО из Ухты не планируется и строится полигон только для двух районов – Ижма и Усть-Цильма. Понятно, что даже вывоз ТКО от соседей будет довольно затрудненным из-за реки Печора. Поэтому и дебаты между нашими соседями, мне кажется, беспочвенны.

Все произошло как в российском жизненном сериале. Кто-то неправильно изыскал, но не в ответе за это. Кто-то неправильно спроектировал, но тоже не в ответе. А почему конкурс по строительству полигона в Ижме выиграли «летчики» из Москвы? В благодарность за то, что много лет назад Ижма спасла самолет почти с сотней пассажиров? Или виноват заведомо неправильный 44-й закон ФЗ о конкурсах, принятый единогласно «единороссами» в Госдуме? Тот самый закон, который позволяет развалить стройки, ремонты и государственные закупки?

В итоге получается, что любой малец с компьютером может выиграть многомиллионные стройки и диктовать цены таким гигантам, как, например, «Монди СЛПК», или отобрать у местных строительство «мусорного» полигона?

Николай БРАТЕНКОВ, депутат Госсовета РК.