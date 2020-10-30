«Мусорщики», на выход! На территории Шиеса появится сосновый лес

Одним из самых знаковых событий в экологическом протесте на Шиесе называют активисты 26 октября. В этот день 14-й Арбитражный апелляционный суд в Вологде назвал законным вердикт Арбитражного суда Архангельской области, тем самым признав, что постройки на станции являются самовольными и подлежат сносу.



Инвестор строительства – компания «Технопарк» – рассчитывал на результаты повторной экспертизы, которую проводили по ходатайству «мусорщиков». Но и вторая экспертиза подтвердила выводы первой: объекты, возведенные на территории станции, капитальные и предназначены для организации полигона ТБО.

Судебные разбирательства между администрацией Урдомы и «Технопарком» начались еще в декабре 2019 года. Тогда власти поселка, на муниципальной территории которого велось строительство, потребовали снести самовольные постройки: зону выгрузки вдоль железнодорожных путей, скважины, технические дороги, вертолетную площадку, ангар, общежитие и другие строения. Все это, по мнению властей Урдомы, было возведено без разрешения на строительство и проекта, прошедшего экологическую экспертизу. Но сейчас в этом сложном процессе все же поставлена точка. И в течение 30 дней с момента вступления решения в силу «Технопарк» обязан постройки снести.

Еще за две недели до этого «Технопарк» объявил, что закрывает проект на Шиесе. На своем сайте компания сообщила, что участок в 15 га рекультивируют, а техника, персонал компании и сотрудники ЧОП покинут Шиес до конца 2020 года. Саму рекультивацию – высадку свыше 33 тысяч саженцев сосны – проведут летом и весной следующего года. Территорию разровняют и для восстановления плодородного слоя завезут 45 тысяч кубометров почвогрунта.

Несмотря на видимые успехи – закрытие проекта по строительству полигона и решение о сносе построек, – экоактивисты проявляют сдержанный оптимизм. Вопреки обещаниям главы Архангельской области Александра Цибульского возобновить работу станции Шиес она по-прежнему закрыта. Хотя по приказу Росжелдора с 22 сентября на ней снова должны были останавливаться пассажирские поезда. На самой станции идет

обещанная рекультивация, но, по мнению дежурящих там активистов, слишком медленно. Поэтому защитники Шиеса по-прежнему не покидают лагерь и детально следят за тем, как «Технопарк» вывозит стройматериалы и технику.

– Но расслабляться не стоит, нужно продолжать следить за событиями на Шиесе. Следить за тем, чтобы решения Арбитражного суда были выполнены, – считает депутат Госсовета Коми Олег Михайлов.

Наталия БЕШКАРЕВА.