Мужчина ушел из магазина ни с чем, зато остался должен

На этой неделе в редакцию «Трибуны» обратился житель Жешарта, которого, как он считает, обманули в одном из сыктывкарских магазинов — оформили кредит на более дорогую вещь.

Алексей Мишарин выбрал себе смартфон, а дочери в подарок на день рождения – планшет. Все это обошлось ему чуть более девяти тысяч рублей.

— Так как мы живем небогато, решили оформить кредит. Консультанты предложили подождать, пока они получат одобрение какого-либо банка, и оформить кредитный договор. Но ответ нас смутил: сумма займа 19 тысяч рублей, плюс страховка, и я должен 24 тысячи, — рассказывает Алексей Мишарин.

— Мы с супругой стали спрашивать: откуда такая сумма? — продолжает мужчина. — И все работники магазина нас стали убеждать, что все правильно, никакого обмана, что мы сами согласились платить по 1 900 рублей в месяц. А почему такая большая разница в суммах, никто не объяснил. Увидел и то, что в кредитном договоре, оказывается, я «купил» ноутбук Acer, а не смартфон и планшет. Почему так составили, не знаю. Возможно, нас, сельчан, приняли за лохов, которые ничего не поймут. В итоге мы остались без покупки, но должны вернуть кредит.

По словам Алексея Мишарина, магазин обещал расторгнуть кредитный договор. Но никаких подтверждающих документов на руки не дали. Сказали, что в течение недели должно прийти смс-сообщение. В банке же мужчине сообщили, что договор действителен до тех пор, пока магазин обратно не перечислит им сумму.

Попал в ловушку

В Управлении Роспотребнадзора РК, куда «Трибуна» обратилась за комментариями, высказали удивление по поводу этой ситуации: почему люди подписывают какие-либо бумаги необдуманно? Если выбрали товар за девять тысяч рублей, зачем оформлять кредит на 24 тысячи да еще на другой товар? У нас достаточно магазинов, где можно выбрать подходящий гаджет, любую другую вещь. Зачастую покупатель ведется на то, что товар предлагают без первоначального взноса, а потом выясняется, что платить нужно втридорога. Но, увы, поздно — сделка уже совершена.

Достаточно в Коми и различных кредитных организаций, и нужно внимательно смотреть предлагаемые ими условия. Выдача кредита – это компетенция кредитной организации. Они могут отказать или одобрить кредит, при этом мотивировать свое решение. Если все условия кредитования подходят клиенту, только тогда следует подписывать соглашение. Но если уж попались в такую ловушку, нужно не ждать эсэмэски из магазина, а срочно идти в банк для расторжения договора.

Адвокат Роман Койдан, к которому корреспондент «Трибуны» обратилась с вопросом «Как быть в данной ситуации?», ответил:

— Советую читать документы перед подписанием. В данном случае я не могу комментировать, почему кредит дали на определенный товар, а в договоре купли-продажи обозначен другой товар. Однако мужчине необходимо обратиться в кредитную организацию с заявлением о расторжении кредитного договора, потому что фактически товар он не получил. Получается, деньги были переданы незаконно.

Екатерина МАКАРОВА.