В Коми АССР почти всех здоровых мужчин, годных по возрасту и способных держать ружье, призвали в армию еще в 1941 году.

В советское время ни одна книга по истории Коми не называла число тех, кто ушел на фронт Великой Отечественной войны с территории республики. Сейчас эта цифра известна – 171 тысяча человек. И это при том, что официально все население Коми в 1941 году составляло 320 тысяч.

Получается, что более половины жителей региона, включая женщин, стариков и детей, встали под ружье? Но это не совсем так. На самом деле более ста тысяч из тех, кто ушел на фронт, были лагерниками.

Как видим, Коми республика отправляла для военных нужд не только воркутинский уголь, ухтинскую нефть, зерно и овощи из сельских районов, но, в первую очередь, людей – солдат и офицеров.

Шапками закидаем?

В 1941-м году многие жители республики не имели домашних радиоприемников и страшную новость узнали не сразу.

В военных кинокартинах иногда показывают, как люди, собравшись возле уличного громкоговорителя, затаив дыхание, слушают выступление Вячеслава Молотова о нападении Германии на Советский Союз. В реальности же такое было далеко не везде и не всегда. В Сыктывкаре, как пишет в своих мемуарах Зосима Панев, работавший в то время в аппарате Коми обкома ВКП(б), один такой динамик был установлен возле гостиницы «Север», но в полдень 22 июня возле него никого, кроме самого Зосимы Васильевича, случайно проходившего мимо, не оказалось.

А уже на следующий день во всех рабочих коллективах прошли собрания и митинги. Преобладал боевой настрой. Зосиме Паневу запомнилось выступление инструктора отдела кадров обкома партии, чью фамилию он не называет. Она бодро заявила, что Гитлер нам нипочем, не стоит переживать от того, что он захватил пол-Европы, мы его разгромим на нашей же границе, поскольку у нас много народу, и мы его шапками закидаем.

Партийная функционерша, видимо, не знала, что эту фразу произносили военачальники в ходе Крымской (1853-1856 гг.) или Японской (1904-1905 гг.) войн, закончившихся для России тяжелыми поражениями. Однако после собрания к ней подошли несколько более образованных мужчин и не без ехидства предложили:

– Вот вам бы сейчас надо первой поехать на фронт и закидать немцев шапками. Посмотрим, как это у вас получится.

– А что, и поеду! Подумаешь, какое дело! – бойко ответил партийная дамочка.

Она, конечно, никуда не поехала.

«Суровый день принес разлуку»

Первыми о начале войны узнали сотрудники военкоматов, которых подняли по тревоге 22 июня в пять утра. Однако распоряжение о проведении мобилизации в Коми АССР поступило только 29 июня. К этому времени около двух тысяч молодых жителей республики, из них 530 сыктывкарцев, подали заявления о добровольном вступлении в армию. Всего же на учете в 16 городских и районных военных комиссариатах состояла 51 тысяча человек.

В ходе первой мобилизации призвали военнообязанных граждан 1905-1918 гг. рождения. 10 августа была объявлена вторая общегосударственная мобилизация. Под нее попали граждане 1890-1904 гг. и призывники 1922-1923 гг. То есть в первый год войны отправилось на фронт большинство взрослого мужского населения от 18 до 50 лет.

В повестке от призывников требовали: «При явке иметь при себе: приписное свидетельство или военный билет, паспорт, кружку, ложку, полотенце, три носовых платка, две пары чистого нательного белья, продукты питания на путь следования до части из трех суток, вполне годную верхнюю теплую одежду и обувь. Перед явкой: надлежит вымыться в бане, остричь волосы (наголо) и одеть чистое белье».

В Сыктывкаре длинное барачное здание военкомата находилось на самой окраине города (в том месте, где сейчас располагается мемориальный комплекс «Вечная слава»). Туда приходили призывники. Их регистрировали, строили в маршевые роты, затем они спускались к реке до пристани и на пароходе отправлялись в Котлас, где проходило формирование воинских частей. Первый пароход с будущими воинами, отчаливший от сыктывкарской пристани, носил славное имя «Бородино».

Большинство призывников из Коми ушли защищать Ленинград, Карелию и Заполярье. В Котласе была сформирована и знаменитая 28-я стрелковая дивизия, получившая позже наименование «Невельская». В ее составе сражались шесть тысяч бойцов из нашей республики. 7 октября 1943 года в честь освобождения Невеля силами этой дивизии в Москве был дан салют из 124 орудий. Сейчас ее именем названа одна из улиц Сыктывкара (до 1989 года улица Железнодорожная).

Из лагеря в окопы

К 1942 году мобилизационные ресурсы Коми республики оказались исчерпаны, и тогда начался массовый призыв лагерных контингентов. По словам историка Михаила Рогачева, не стоит верить легендам, что заключенные прямо из лагерей отправлялись на фронт в составе штрафных батальонов. Сначала их досрочно освобождали и только потом призывали в действующую армию. Основанием для этого служили Указы Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля и 24 ноября 1941 года.

Конечно, это касалось не всех заключенных, а лишь тех, кто был осужден за незначительные преступления на срок до пяти лет и подал заявление с просьбой отправить их на фронт. Этим занимались Кожвинский, Ухтинский, Усть-Вымский и Железнодорожный райвоенкоматы.

Воевали бывшие зэки ничуть не хуже тех, кто никогда не сидел. Многие удостоились воинских наград, а несколько человек получили звание Героя Советского Союза. Среди них – Иван Воротынцев, осужденный еще до войны и отбывавший наказание в одном из подразделений Печоржелдорлага. 11 октября 1943 года он сумел в одиночку подавить немецкую огневую точку у села Гута-Межигорская к северу от Киева.

Высшей награды был удостоен также призванный из места заключения Кожвинским райвоенкоматом Николай Бойков. Он в конце сентября 1943 года отличился при форсировании Днепра: будучи раненым, сдерживал немецкие контратаки, давая возможность своей роте переправиться через реку.

В советское время чуть ли не во всех школах Коми АССР висели портреты другого Героя Советского Союза, призванного из поселка Новый Бор Усть-Цилемского района, сержанта Сергея Черепанова. На уроках мужества рассказывали о его подвиге: 24 января 1944 года он уничтожил пулемет противника и в одиночку, огнем из автомата, отбивал атаки фашистов. При этом умалчивался тот факт, что в Новый Бор он был сослан как кулак из деревни Пестово Вологодской области.

Общая радость

В майские дни 1945 года дикторы сыктывкарского радио сутками дежурили в радиокомитете, который располагался в помещении драмтеатра. Ждали важного сообщения из Москвы. Оно пришло ранним утром 9 мая. Это было сообщение о Победе. Сообщение тут же перевели на коми язык, и диктор Кира Моисеева зачитала его перед микрофоном.

В отличие от новости о начале войны, эту весть услышали сразу многие горожане. К этому времени в Сыктывкаре действовало уже несколько тысяч радиоточек, позволявших всю войну слушать сводки Совинформбюро.

Сыктывкарцам захотелось поделиться общей радостью, и они стали собираться возле кинотеатра «Родина», возведенного накануне войны. Из ближайших домов вытаскивали столы и стулья, несли с собой вареную рыбу, картошку, хлеб. И почти не было спиртного. Вовсе не потому, что сыктывкарцы были заядлыми трезвенниками – просто алкоголь в те годы был большим дефицитом. По свидетельствам очевидцев, погода в тот день стояла ясная и теплая.

Встречали победителей там же, где и провожали, у пристани. Первый пароход с демобилизованными воинами прибыл летом 1945-го. Это были призывники 1895-1905 годов рождения, то есть 40-50-летние. Молодежь возвращалась позже, и этот процесс затянулся до 1948 года.

Страшные цифры

Вернувшихся с фронта оказалось в разы меньше ушедших. По официальным данным 53530 солдат и офицеров, призванных из Коми АССР, погибли в бою, умерли от ран или пропали без вести. Но остается неизвестной судьба еще более 50 тысяч человек. В основном это те, кто ушел на фронт из сталинских лагерей.

По данным Михаила Рогачева, из 13 тысяч человек, призванных в Сыктывкаре, вернулись в столицу Коми всего 2100. Правда, не все невернувшиеся погибли, кто-то нашел себе другое место жительства. И все же эти две цифры показывают, насколько страшной была война для небольшого тылового города, как и для всей республики.

Игорь БОБРАКОВ.

Фото из открытых источников в интернете.