Через вашу газету хотим рассказать о своих проблемах. Может, так обратит на нас свое внимание и сможет помочь местная власть, может, услышит о нас глава Владимир Уйба.

Нашему поселку Лопьювад в 2020 году исполнилось 90 лет. Поселок небольшой, всего 350 человек. Когда был леспромхоз, поселок процветал, сейчас же леспромхоза нет, и мы стали никому не нужны. К нам приезжают только за лесом. Лес вырубают, вывозят, а дороги не делают. Дороги наши стали непроездные, убитые лесовозами. Вот это первая проблема, нам нужен ремонт дорог.

Вторая проблема, у нас нет хорошей сотовой связи и интернета. В наше время без интернета никак. Везде требуют все через госуслуги. Где их взять без интернета? Учеба для детей через онлайн, особенно во время карантина, для нас большая проблема. Про поселки, где нет интернета, никто не подумал. Год назад нам поставили WI-FI от «Ростелекома», то есть столб возле клуба, который дает интернет в радиусе 15 метров и то только на навороченные телефоны. И как тут учиться детям, особенно в лютые морозы? Или людям, пожилым и не только, идти к столбу с интернетом, чтобы записаться к врачу? Куда мы только ни обращались, но наши местные власти говорят, что нам не выгодно ставить вышку какого-либо оператора, мы не перспективные, население маленькое. Да, население маленькое, но мы тоже люди! Мы любим свой поселок и хотим в нем жить, а не существовать.

Для наших детей мы хотим только лучшее, им нужен интернет, чтобы получать образование, пусть даже онлайн. Администрация у нас одна на два поселка, находится в соседнем поселке Тимшер, ничем помочь нам не могут, хотя в Тимшере уже две вышки связи – Мегафон и МТС. Нам же поставили только усилитель на здание школы, чтобы связь ловила от их вышки Мегафон. Но толку нет. Связь очень плохая. Практически ее нет. Нам тоже нужна вышка какого-либо оператора. Обидно, что поселки, деревни, села забыты властями. Там тоже живут люди.

А. УЛЯШЕВА, И. МАМОНТОВА, С. КУЧУМОВ, О. ВЕСЕЛОВА,

Н. ЛАВРЕНТЬЕВ и другие

(всего 60 подписей).