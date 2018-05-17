«Мы устали от разрухи», — говорят обитатели злополучного дома

— Нас заливает! Крыша течет, стены рассыпаются, устали от разрухи — снова бьют тревогу жители злополучного ухтинского дома № 24б по проспекту Ленина. Напомним, что месяц назад одна из обитательниц этого дома устроила на крыше «пикет отчаяния», дабы привлечь внимание коммунальщиков и властей.

Вода с потолка

— Уже 10 лет приходится спасать квартиру от дождевого потопа. Сначала от талой воды, теперь — от дождей, — говорит пожилая жительница дома Валентина Буторова. — Как только за окном застучит дождь, в моей прихожей, возле входной двери, начинается самая настоящая капель. Стены мокрые, обои отошли, поселились грибок и плесень. Бывает, с потолка начинает литься настоящий водопад, что доходит до третьего этажа.

В «мокрой» квартире В. Буторова проживает вместе с 14-летним внуком, который после гибели матери находится под ее опекой.

— От воды, которая попадает с крыши в квартиры, страдают и мои соседи, жильцы верхнего этажа нашего третьего подъезда. В соседней квартире от сырости со стены штукатурка отпала, провода оголились, кругом плесень. В подъезде такая же беда, — продолжает 70-летняя Валентина Федоровна.

Покройте нам крышу!

— Дом 1975 года постройки. Капитального ремонта в доме не было ни разу. В четырех подъездах из шести крыша протекает. В квартирах верхних этажей и на лестничных площадках гниль, плесень. Бывает, вода заливает и электрощиты, тем самым создавая реальную угрозу обитателям дома, — возмущена председатель Совета дома Любовь Шаманова. — Срок капитального ремонта — 2034 год. В прошлом году на общем собрании собственники квартир приняли решение провести независимую экспертизу кровли, тем самым перенести сроки капремонта на ближайшее время. В феврале управляющая компания уведомила меня о том, что экспертиза назначена на летний период. Но когда именно и какая организация будет проводить экспертизу, жильцов в известность не ставят. Пока раскачиваются, осень наступит.

Любовь Сергеевна уверена, что до такого критического состояния кровлю дома довела обслуживающая компания. Крышу каждый год латают не иначе, как по принципу «тяп-ляп». Последний раз крышу залатали осенью прошлого года над первым подъездом, где проживает та самая «бунтовщица» Вера Разалиева. В начале апреля она в знак протеста забралась на злополучную крышу. По словам Веры Генриховны, работник, который прошлой осенью укладывал рубероид на крыше, как раз ее попросил подписать акт приемки работы. Увидев недобросовестно проделанную работу, она не подписала акт.

«Коту под хвост»

Сразу после протестной акции в первый подъезд наведалась комиссия. Правда, проверяющие с жильцами не встречались, их претензии не выслушивали. В том же подъезде навели марафет. Но когда пошли дожди, вся показательная работа коммунальщиков — «коту под хвост».

По словам ухтинцев, комиссия побывала только в подъезде, где живет Разалиева. Хотя, к примеру, в третьем подъезде ситуация еще ужаснее. Жильцы говорят, что их дом, как больной, которому лекарства уже не помогают, он нуждается в неотложной помощи — в срочном капремонте.

Наталья КОЛОДИНОВА.