На 70 мандатов претендуют 235 человек

29 июля завершился этап выдвижения кандидатов в региональные и муниципальные органы власти. В отличие от Москвы и многих других крупных городов и регионов России в Коми прием подписей кандидатов прошел спокойно.

Избирком уже зарегистрировал 79 претендентов. Из-за неправильно оформленных документов и большого количества недостоверных подписей отказ в регистрации получили пять человек.

«Изюминкой» нынешней кампании стало то, что каждый четвертый претендент на депутатский мандат — самовыдвиженец. То есть идет на выборы без поддержки какой-либо партии.

Итак, 8 сентября выборы состоятся в 11 муниципалитетах. Жителям Ижемского района, к примеру, предстоит избрать 20 депутатов Совета, жителям Княжпогостского района — 16, а жителям усть-куломского поселка Зимстан — 11 депутатов Совета. По две вакансии в городских Советах предстоит закрыть избирателям Сыктывкара и Ухты, одну — в Совете Инты. Довыборы в местные Советы состоятся также в Удорском, Корткеросском, Печорском, Троицко-Печорском и Усть-Цилемском районах. В Корткеросском районе пройдут также выборы главы села Сторожевск. Численность избирателей, которые могут принять участие в выборах, составляет 79 тысяч 346 человек.

По данным Избиркома РК, всего выдвинулось 235 кандидатов: 62 самовыдвиженца и 173 представителя партий. Пальма первенства остается за «Единой Россией» (64 претендента). На втором месте по численности кандидатов – ЛДПР (52), далее следуют «Справедливая Россия» (29), КПРФ (26) и «Родина» (2).

Уже известно, что в день голосования в Сыктывкаре на всех 16 избирательных участках будут применяться электронные комплексы обработки бюллетеней. Избирателям предстоит выбрать депутатов по округам № 6 и № 8. Ранее, напомним, мандаты депутатов по ним принадлежали Галине Лапшиной и Николаю Мастакову. Конкуренция среди кандидатов большая – 10 человек на место. Среди выдвиженцев есть директор косметологического центра, электромонтер, управляющий сети кофеен, глава фермерского хозяйства, студент, инженер, фитнес-инструктор и педагог-психолог. Есть также два генеральных директора и двое временно неработающих. Двое из двадцатки — дамы с одинаковым именем Татьяна. Каждый кандидат-самовыдвиженец в шестом округе должен был собрать 70 подписей избирателей в свою поддержку, в восьмом — 75. Сейчас Избирком проверяет их подлинность и достоверность. Итоги будут оглашены 7 августа.