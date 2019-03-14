На экзамены придут полицейские

С этого года в Коми в отношении школьников, пойманных на списывании на ЕГЭ, будут заводить административные дела, сообщает БНК со ссылкой на Министерство образования Коми.

На каждом пункте проведения экзамена будет присутствовать сотрудник полиции.

Суровость мер связана с тем, что многие школьники умело скрывают на экзаменах шпаргалки и телефоны. Теперь же тех, кого поймают на списывании, использовании гаджетов, будут выводить из аудитории без права пересдачи, а также заведут административное дело, которое может грозить штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.

Пересдать экзамен выпускник сможет только через год. Наказание ждет и организаторов экзаменов. Для должностных лиц — это, в частности, руководители и члены экзаменационной комиссии — от 20 до 40 тысяч рублей.