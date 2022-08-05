На грани фантастики! Налетчики, забравшие все деньги из кассы СЛПК, могли проходить сквозь стены?

В криминальной истории Коми много ярких страниц. Но эта занимает особое место. И по дерзости, и по размаху (в Сыктывкаре были обворованы десятки магазинов и огромное предприятие). Но самое удивительное состоит в том, что при этом не был взломан ни один замок и ни разу не сработала сигнализация. Будто преступники обладали какими-то сверхъестественными способностями…

Воры-невидимки

– В 1988 году неизвестные обчистили почти все эжвинские магазины. Брали дорогие импортные товары, которые тогда только начали завозить из-за границы: кожаные плащи, магнитолы, фотоаппараты, часы, бижутерию и многое другое, – вспоминает Геннадий Ковалевич, в ту пору заместитель начальника уголовного розыска Эжвинского РОВД. – Мы, сотрудники милиции, никак не могли взять в толк: каким способом преступники проникали в магазины? Не сквозь стены же они проходят?!

Сотрудники вневедомственной охраны предположили, что похитители могли использовать некие технические средства (такие в 80-е годы показывали только в кино), которые якобы чудесным образом отключают сигнализацию на короткое время.

Сейф опустел

Столь же загадочным способом злодеи обчистили кассу Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, забрав оттуда всю месячную зарплату многотысячного коллектива крупнейшего предприятия.

Помещение кассы было оборудовано современной сигнализацией, датчики которой находились на дверях и окнах. Но и окна, и двери остались целы – ни малейших следов взлома! Не был поврежден и массивный сейф, из которого налетчики выгребли всю наличность.

Тот факт, что неизвестные так легко обворовали лесопромышленный «гигант на Вычегде», вызвал в городе шок. Начальство было в ярости, эжвинские пинкертоны пребывали в растерянности. Начальник районного ОВД Николай Злобин в сердцах кричал: «Зачем мне такой уголовный розыск?! Всех надо немедленно разогнать!»

«Высший пилотаж»

Спустя какое-то время уже не в Эжве, а в самом центре Сыктывкара, в магазине «Детский мир», сработала сигнализация. Наряд вневедомственной охраны прибыл на место происшествия, вызвали кинолога из МВД с овчаркой. Служебная собака уверенно рванула вверх по лестнице до восьмого этажа. Стало ясно, что в чердачном помещении кто-то прячется. Но нашли неизвестного не сразу – оказалось, он залез в вентиляционную шахту.

Это был некий Куликов (фамилии фигурантов изменены), щуплый 17-летний паренек, которого тут же доставили в городское УВД на Советскую, 63. Юноша сказал, что он сбежал из интерната и решил заночевать на чердаке.

Из магазина ничего не пропало, поэтому задерживать детдомовца было не за что. Парня уже собирались отпустить, но прежде, чем это сделать, оперативник Вячеслав Незнамов, работавший в УВД, на всякий случай решил позвонить Геннадию Ковалевичу.

У Незнамова была репутация «сыщика от Бога». Друзья называли его «Слава – высший пилотаж». Он обладал редким оперативным чутьем. И на сей раз чутье не подвело. В разговоре с коллегой Незнамов выяснил, что недавно в Эжве был задержан другой подозрительный юноша – 15-летний Антипов.

При досмотре Антипова обнаружилось, что к подошве его ботинка прилип пропуск работника ЛПК. «Это мой знакомый, наверное, обронил», – спокойно пояснил подросток.

Однако настораживало совпадение: и Куликов, и Антипов – воспитанники одного интерната. Сыщики почуяли, что наконец-то напали на верный след.

«Нехорошая квартира»

Подозреваемый парнишка внешне был спокоен. И тогда милиционеры применили простую оперативную уловку. Куликова оставили одного в кабинете: «Посиди пять минут, сейчас вернемся». Наживка сработала. Едва они вышли, паренек схватил трубку служебного телефона. Набрал номер и сказал: «Меня взяли менты, смывайтесь!»

Естественно, телефон прослушивался из соседнего кабинета. Абонента, которому звонил Куликов, тут же вычислили. И опергруппа выехала в Эжву по адресу: ул. Мира, 34.

– Подходя к двери, мы услышали оттуда звучавшую из магнитофона популярную в 80-е годы песню группы «Modern Talking» и веселые разговоры молодых людей, – вспоминает Геннадий Ковалевич. – Как ни странно, после звонка дверь сразу же открыли – словно кого-то ждали. А в квартире, как говорится, картина маслом: двое парней лет 15-ти распихивали по чемоданам новенькие кожаные плащи, куртки, спортивные костюмы и прочий дефицит. Одним из них был тот самый Антипов.

Детдомовец купался в деньгах

Позже выяснилось, что молодые люди проникали в магазин через вентиляционные трубы. Взрослый человек туда вряд ли поместится, а подростки – без особого труда. Внутри труб они передвигались с помощью веревок и таким же образом передавали мешки с товарами своим подельникам, поджидавшим на улице. Действовали спокойно, уверенно, иногда делали по несколько «ходок» за ночь.

Итак, украденные в магазинах товары изъяли. Но нужно было еще найти и деньги, похищенные из кассы ЛПК.

Во время осмотра квартиры по улице Мира сыщики обнаружили несколько новых фотоаппаратов. И тут же увидели снимки, сделанные на «Полароид». И вот удача – на одном из кадров красовался улыбавшийся молодчик, буквально заваленный денежными купюрами. Он просто купался в них. Возникло резонное предположение, что молодые люди причастны и к краже на крупном предприятии.

Чемодан с купюрами

Впоследствии выяснилось, что кража на ЛПК произошла случайно. Подростки свободно блуждали по небольшой, ничем не примечательной постройке на территории комбината. И вдруг кто-то из них закричал: «Смотрите!» Дружки обратили внимание на свежую кладку кирпича, которой был заделан дверной проем. «Рискнем? А вдруг там есть что взять?» – предложил Куликов.

Юноши частично разобрали кладку и, проникнув внутрь помещения, были немало удивлены, увидев массивный сейф. Пошарив повсюду, обрадовались: ключ лежал в нехитром тайнике прямо под сейфом (не следует забывать, что это были относительно благополучные в криминальном отношении советские времена!). Юные воры сложили деньги в целлофановые пакеты, после чего преспокойно ретировались.

Подростков доставили в Эжвинское РОВД. Поначалу они все отрицали, но через несколько дней вчерашний интернатовец стал давать показания. Куликов сообщил, что чемодан с деньгами из сейфа спрятан на чердаке дома № 31 по улице Мира. Там его оперативники и нашли.

Вели себя «по-пацански»

Интересно, что на допросах 15-летние подростки постоянно твердили: «Мы детдомовские, нас нельзя обижать!». Вели они себя дерзко, всячески бравировали, явно подражая героям популярного в то время советского кинофильма «Пацаны».

Лидер группы юнцов Куликов взял всю вину на себя и угодил за решетку. А причастность к преступлению его 15-летних подельников так и не удалось доказать.

«Может, это к лучшему, – рассуждали между собой опера. – У парней есть шанс начать жизнь заново».

«Легенды восьмидесятых»

По делу «воров-невидимок» работала целая плеяда маститых сыщиков: заместитель начальника РОВД Эжвы Виктор Горев, начальник угрозыска РОВД Николай Цывунин, заместитель начальника ОУР Александр Проняев, оперуполномоченные уголовного розыска Эжвинского РОВД Аркадий Волковицкий, Александр Михайлов, Леонид Филиппов, Олег Игин, Владимир Иванов и другие.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена МУЗЫКАНТ.