Согласно официальным данным на конец 2022 года, в Печоре из 838 многоквартирных домов были признаны аварийными 299 (35,7 процента). Еще 2,7 процента домов имеют статус ветхого жилья.

Схожая кризисная ситуация с жильем наблюдается и в Сыктывкаре, где аварийным был также признан каждый третий многоквартирный дом – более 840. Чуть лучше ситуация в Усинском муниципальном округе, но и там каждый четвертый дом находится в аварийном состоянии.

Печорские ужасы

Год назад «Трибуна» писала о печорском доме

№ 2 на ул. Привокзальной, у которого обвалилась крыша. Причем в буквальном смысле: через образовавшийся проем можно было полюбоваться небом. Хорошо, что никого из жильцов не зашибло прогнившими балками.

Дом был официально признан аварийным, но есть такое слово – «ждать». А ждать, как показывает современная история, хоть какого-то более-менее сносного жилья взамен можно годами и даже десятилетиями.

Жильцы соседнего многоквартирного дома № 4 на ул. Привокзальной тоже добиваются лучшей доли, правда, с переменным успехом. Несмотря на свою очевидную ветхость (дом 1950 года постройки) мэрия официально признала его пригодным для проживания. Однако с чиновниками не согласилась прокуратура, опротестовавшая это решение.

Как затем выяснилось, капитальный ремонт дома ни разу не проводился (и это за 70 лет!). Госжилинспекция по Печоре провела проверку, в ходе которой было установлено, что нарушена герметичность кровли над квартирами, имеются сквозные отверстия, трещины, происходит разрушение шлакоблочных стен фасада дома, разрушение стен на чердаке, имеется проседание и разрушение стены между квартирами и тамбуром, выявлено проседание пола при входе в подъезд и так далее.

Дом теперь официально признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Хотя какая может быть реконструкция, если согласно заключению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» износ дома составляет 51 процент?!

Однако в Печорской администрации работают отнюдь не волшебники, которые могут предоставить взамен хотя бы плохонькое жилье. Значит, и этим жильцам тоже придется терпеть и ждать.

Целые районы «хрущоб»

В 50-70-е годы в Коми понастроили всякого бесплатного жилья в огромном количестве. Теперь эти дома приходят в негодность. В том же Сыктывкаре есть целые районы «хрущоб» 60-х годов, откуда скоро придется массово переселять людей. Весь вопрос – куда?

Строительная отрасль в столице Коми развалена. Стоимость квадратного метра в новостройках зашкаливает, а «бюджетного» жилья строится очень мало.

Программы переселения из ветхого и аварийного жилья реализуются из рук вон плохо. Из-за недостаточного финансирования подрядчики пытаются экономить в ущерб качеству. А стоимость стройматериалов растет с опережением среднего уровня инфляции.

Бардак повсюду

Местные администрации не в состоянии решать жилищную проблему. Где им брать средства? В том же Сыктывкаре две трети расходной части бюджета идет в сферу образования. Муниципалитеты в Коми так и не научились работать с бизнесом и привлекать инвестиции.

Нет возможности что-то самим строить и помогать людям. Да нет и желания у чиновников. Поэтому программы по переселению плавно переносятся на отдаленные сроки – часто за 2027 год. А это уже будет головная боль для какого-нибудь нового градоначальника. Как показывает практика, в должности сити-менеджеров в Коми люди надолго не задерживаются. Главное – самим чуток подзаработать (и не попасть за решетку), а дальше хоть трава не расти. И это тоже одна из главных причин нынешнего бардака, а он уже повсюду.

Доклад для Москвы

На ситуацию с аварийным жильем на периферии иногда реагируют федеральные надзорные органы. Так, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по информации о небезопасных условиях проживания граждан в многоквартирном доме в поселке Троицко-Печорск.

Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Коми Андрей Исаев, наверное, расстарается и «на блюдечке» преподнесет весь этот коммунальный ужас, творящийся в сельской глубинке.

Но где глава администрации Троицко-Печорского района Алексей Целищев найдет подходящее жилье для людей, нуждающихся в переселении?

Сергей МОРОХИН.