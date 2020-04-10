После смены губернатора в Коми началась кадровая чистка. 9 апреля состоялось два ключевых назначения.
Врио главы РК Владимир Уйба своим указом назначил на должность руководителя Администрации главы Республики Коми Дмитрия Самоварова. До этого Дмитрий Владимирович работал помощником руководителя Федерального медико-биологического агентства России.
Как и его предшественник Михаил Порядин, Дмитрий Самоваров является специалистом в области IТ-технологий. По неподтвержденным данным, сам М. Порядин, как и экс-глава Сергей Гапликов, пока остаются в Коми и в должности советников помогают В. Уйба войти в курс дела.
В тот же день покинул свой пост министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.
С 10 апреля обязанности министра исполняет его заместитель Игорь Маклаков.
Д. Березин сообщил «Комиинформу», что пока не решил, останется ли в Коми. Говоря о причинах отставки, он заявил, что связывать это с эпидемией коронавируса было бы «категорически неправильно». Напомним, должность министра он занимал с 1 января 2016 года.