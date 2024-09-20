Чиновники в Коми либо сознательно небрежно исполняют свои обязанности, либо надо вести речь об их профнепригодности. Такой вывод напрашивается после знакомства с очередным отчетом республиканской Контрольно-счетной палаты (КСП).

В отчете КСП об исполнении бюджета республики за первое полугодие 2024 года отмечается, что многие архиважные проблемы попросту не решаются. Уже который год говорится о том, что надо в должный порядок привести хотя бы дороги, по которым ездят школьные автобусы. И что мы видим в отчете? 159 миллионов рублей в виде субсидий для приведения «школьных дорог» в нормативное состояние так и не были доведены до муниципалитетов. В графе «фактически профинансировано» стоит ноль!

В авральном режиме

Самое удобное время для проведения дорожных работ в этом году уже позади, поэтому, не дожидаясь декабря-января, уже сейчас можно сказать, что более чем скромные плановые задачи в сфере дорожного строительства попросту провалены. Из 11 мостов, запланированных к сдаче еще в 2019-2021 гг., в этом году не будет сдан ни один. Уровень финансирования по ним за первое полугодие составил всего 1,4 процента.

Отдельно остановимся на проекте возведения моста через Печору в районе села Усть-Уса. О нем часто вспоминают наши чиновники. Они говорят о том, что надо немного подождать, работы скоро начнутся. Причем этот треп продолжается уже несколько десятилетий. Смотрим отчет КСП и что там видим: на финансирование затрат на разработку проектно-сметной документации по печорскому мосту не израсходовано ни одной копейки! Всего на этот год запланировано выделить из бюджета Коми на эти цели более 237 миллионов рублей. В лучшем случае эти средства теперь придется осваивать в авральном режиме. Но скорее всего, работы будут в очередной раз перенесены в «светлое будущее».

Даже не начинали…

По восьми из 13 региональных проектов отмечается низкий уровень исполнения – 10-20 процентов от плановых показателей. К реализации остальных вообще не приступали. Речь идет о программах «Цифровое государственное управление» (992 млн рублей), «Безопасность дорожного движения» (242 млн), «Экспорт продукции АПК» (16 млн), «Развитие туристической инфраструктуры» (31,5 млн), «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (49,5 млн рублей).

Основные причины провальной работы с региональными проектами также обозначены: низкий уровень исполнения расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, проблемы с предоставлением межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований.

Сильно просели

Сильно проседает вся социальная сфера. Первый этап строительства инфекционной больницы в Сыктывкаре должен был завершиться к марту 2022 года, но не завершен до сих пор – расходы за первое полугодие составили лишь 9,2 процента от плановых показателей на 2024 год.

За июнь-июль 2024 года расходы на строительство школы на 825 учащихся в Сыктывкаре на улицеТентюковской профинансированы лишь на 0,5 процента от годового объема (722,4 млн рублей). Заметим, что ввод этого объекта в эксплуатацию намечен уже в следующем году.

Также КСП фиксирует низкие объемы финансирования строительства площадки насосной станции в Микуни (Усть-Вымский район), сетей водоснабжения в Инте и по другим объектам со сроком ввода в эксплуатацию уже в этом году.

Ударим рублем по абортам?

Всего 4 млн рублей (3,8 процента от плана) было направлено на реализацию республиканского проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Расходы на сеть онкологических амбулаторий составили лишь 409 тысяч рублей или 0,9 процента от заложенного финансирования. На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения за первое полугодие было потрачено 41,8 млн рублей (16 процентов от плана).

Продвигаемая властями идея борьбы рублем с абортами фактически провалилась. Выплаты медработникам за то, что они убеждают женщин отказаться от абортов, за первое полугодие составили всего 911 тысяч рублей или 5,8 процента от заложенного финансирования.

«Бюрократическая телега»

Правительство ежегодно намечает планы, а потом не знает, как за них отчитаться, поскольку они по большей части не исполняются.

А ведь ситуация с наполняемостью бюджета вполне сносная. По итогам первого полугодия показатели по доходам исполнены на 58,1 процента и составили 58 млрд 907 млн рублей, расходы составили 57 млрд 217 млн рублей или 46,7 процента от плановых показателей. Из негативных моментов настораживает только снижение по сравнению с прошлым годом на 2,1 процента (490 млн рублей) поступлений по налогу на прибыль.

Поэтому, как ни крути, а приведенные выше провальные показатели в социально-экономической сфере никак нельзя списать на хроническое безденежье. Нынешняя «бюрократическая телега» нуждается в ремонте.

Зри в корень

Людей, которые не способны распорядиться казенными деньгами, по идее, надо гнать в шею. Но ведь других в Желтом доме и прочих административных зданиях, похоже, почти не осталось. В республике – жуткий кадровый дефицит, и эта проблема носит системный характер. Хороших специалистов в любом министерстве и ведомстве можно пересчитать по пальцам. Хотя все, что требуется от чиновников – сделать правильные расчеты и грамотно оформить документацию.

Не хватает исполнителей и на стройках – прорабов, инженеров, проектировщиков, каменщиков, отделочников и т.д. Из-за этого, по словам экс-главы Минстроя РК Андрея Чибисова, в основном и срываются сроки сдачи важных объектов.

Впрочем, и сам г-н Чибисов, отвечавший в том числе и за ЖКХ, накануне отопительного сезона тихо «свалил» из республики. Говорят, он был толковым министром. И, как умный человек, понял – пора паковать чемодан. Он, видимо, не захотел портить свою репутацию, а тем паче – садиться в тюрьму. Потому что вслед за ревизорами из КСП в любой момент могут прийти и люди в погонах.

Сергей МОРОХИН.