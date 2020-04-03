21 апреля Россия будет отмечать День самоуправления. Как говорилось в Указе Президента страны, это сделано в целях повышения роли института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Спустя 8 лет после Указа «самоуправление» как таковое в нашем старинном селе теперь существует лишь в границах собственного подворья.

А ведь было иначе…

Все началось с того, что в сентябре 1998 года депутаты Усинска на своей сессии решили превратить весь район в городской округ. В результате сельский Совет села Мутный Материк прекратил свое существование. Площадка, где сельчане могли высказывать, обсуждать и решать сельские и другие проблемы, была уничтожена.

После этого исчез сельсовет, состоявший из 25 депутатов, а затем и общественные организации села, которые вели большую работу с населением. Это и женсовет, и культурно-спортивные организации (причем тогда культурные мероприятия в Доме культуры проводились бесплатно), добровольная народная дружина (обходились раньше на селе без милиции-полиции). В настоящее время видна работа только Совета ветеранов, которой руководит болеющая за свою работу

Надежда Дмитриевна Ануфриева.

Общественные комиссии состояли из пяти-семи человек, кандидатов предлагали жители села. Председатели комиссий (обычно из числа депутатов) регулярно отчитывались о своей работе.

На заседаниях исполкома и на сессиях Совета регулярно заслушивали работу руководителей подразделений не только бюджетных организаций, но и других – совхоза, почтового отделения, лесничества.

На сессиях Совета рассматривали и утверждали финансово-бюджетные вопросы, рассматривали самые актуальные вопросы по развитию села: мероприятия по заготовке кормов, подготовке к зиме, ремонтные работы.

Пришли другие времена

С момента создания городского округа с сельским самоуправлением было покончено. Нынче всеми делами сельчан «руководит город». С любыми вопросами, которые раньше можно было решать на месте, теперь надо ехать в Усинск. При отсутствии надежного транспортного сообщения и дороговизне поездок это стало серьезной проблемой для сельчан. Ситуация усугубилась еще больше после закрытия сельской больницы.

Даже в Совете города нет нынче ни одного представителя села. Хотя в свое время и в районном Совете, и даже в республиканском парламенте были представители Мутного Материка.

Результат печальный: сегодня мы имеем разобщенность людей, замкнутых в своих семьях, недовольство условиями жизни. Отсюда – отток постоянного населения, особенно молодых семей в города.

Что будем праздновать?

Если в нашем селе строится какой-либо объект, к примеру, амбулатория или детский сад (уже не первый год строят), то подрядная организация набирает строителей, приехавших на заработки из азиатских республик. Хотя бригаду рабочих можно собрать из местных жителей – они бы для своего села построили на совесть. Раньше у нас в колхозе, а затем в совхозе была специальная строительная бригада, все объекты строили сами, никого не привлекали со стороны. Теперь нет доверия местным жителям даже в этом плане…

Вот такое у нас в селе нынче самоуправление, развитие демократии и гражданского общества. Не живем, а выживаем. Что праздновать будем в День самоуправления? То, что жители села живут в «самом смешном» населенном пункте страны?

Анатолий КАНЕВ,

село Мутный Материк, МО ГО «Усинск».