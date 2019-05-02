На полсотни писателей обрушился град подарков: двадцать грамот, одна кружка и ноутбук

30 апреля в республиканской филармонии состоялся праздничный концерт, посвященный 85-летию Союза писателей Коми.

Писательская организация была создана в 1934 году силами трех классиков коми литературы — Виктора Савина (Небдинса Виттор), Вениамина Чисталева (Тима Вень) и Николая Попова (Жугыль).

Сегодня Союз объединяет в своих рядах 52 автора. Половина из них пишет на русском, другая – на коми языке. По словам председателя Союза Елены Козловой, наше региональное отделение — одно из сильнейших в составе Союза писателей России.

Поздравить местных литераторов пришли спикер Госсовета Надежда Дорофеева, министр культуры Сергей Емельянов, а также коллеги из «смежных цехов» — руководители театров, библиотек и Дома дружбы народов РК. Юбилярам пожелали «еще больше талантливых произведений», «огромного энтузиазма и новых членов», «благодарных читателей, легкого пера и больших тиражей». В качестве подарков поэты и прозаики получили ноутбук, новую керамическую кружку, цветы, а также два десятка грамот и благодарностей.

Самой живой и непосредственной на официальном вечере, как всегда, была народный поэт Надежда Мирошниченко. После исполнения песни на ее стихи коллективом «Северная околица» Надежда Александровна в пояс поклонилась певцам в знак благодарности. А когда со сцены зазвучала песня Виктора Кушманова, встала и, дирижируя руками, предложила залу подпевать: «Деревенька моя, не грусти по большим городам…».

Фото БНК.