На реконструкцию стадиона власти Коми намерены потратить почти 3 миллиарда рублей

Декабрь 13, 2019 - Актуально

Уже определен подрядчик – фирма из Сербии. Работы планируется закончить к 2021 году, когда в Сыктывкаре должен пройти чемпионат мира по хоккею с мячом.
Однако на днях Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) лишило Россию права проводить международные спортивные соревнования. Будет ли сделано исключение для бенди (не входит в официальную программу Олимпиад), пока не ясно.

Мне нравится
В Телеграмм
В Одноклассники