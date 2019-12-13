На реконструкцию стадиона власти Коми намерены потратить почти 3 миллиарда рублей

Уже определен подрядчик – фирма из Сербии. Работы планируется закончить к 2021 году, когда в Сыктывкаре должен пройти чемпионат мира по хоккею с мячом.

Однако на днях Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) лишило Россию права проводить международные спортивные соревнования. Будет ли сделано исключение для бенди (не входит в официальную программу Олимпиад), пока не ясно.