Для предоставления в столице всем детям-сиротам жилья потребуется, как минимум, 14 лет.

Такой вывод содержится в отчете Контрольно-счетной палаты Республики Коми в результате проверки законности и эффективности использования средств, выделенных из республиканского бюджета в 2024 году и истекшем периоде 2025 года администрации Сыктывкара.

Попранное право

Напомним, что согласно российскому законодательству дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к категории граждан, которые имеют право на государственную помощь и поддержку, в том числе на предоставление жилья при его отсутствии. Но это законное «право» совершенно не вписывается в реалии жизни, поскольку в Коми все без исключения муниципалитеты страдают от хронического безденежья.

Общий размер субвенций, предусмотренных для предоставления бюджету Сыктывкара на 2024-2025 годы, составляет почти 402 млн рублей (или 50,7 процента от общего размера средств, выделяемых всем муниципалитетам). По состоянию на 1 января в столице Коми подлежат обеспечению жильем 720 детей-сирот (примерно треть от общей численности по республике). Из них 507, если следовать букве закона, уже должны были получить собственное жилье, однако такой возможности у них нет и в ближайшее время не предвидится.

Безнадежная очередь

За последние 10 лет в Сыктывкаре численность детей-сирот (14 лет и старше), подлежащих обеспечению жильем, выросла в 2,5 раза (с 292 до 720 человек); более чем в два раза увеличилась численность детей-сирот (18 лет и старше), у которых право на жилье не было реализовано (с 237 до 507 человек).

Есть случаи, когда дети-сироты ждут своей очереди на жилье более 20 лет!

Чтобы закрыть эту наболевшую и позорную во всех смыслах проблему с сиротским жильем, администрации Сыктывкара требуется порядка 1,2-1,6 млрд рублей, что значительно меньше субвенций, предусмотренных в республиканском бюджете на данные цели. Исходя из плановых показателей на 2025-2027 годы и при нынешнем уровне финансирования для ликвидации только текущей очереди (полтысячи человек) потребуется порядка 14 лет!

В отчете КСП отмечается, что помимо проблем с финансированием есть и другая – отсутствие на рынке жилья достаточного количества предложений, отвечающих требованиям к жилому помещению, стоимости квадратного метра, метражу, внутренней отделке. Ограничен круг предпринимателей, агентств недвижимости, строительных компаний, проявляющих интерес к поставкам жилья для детей-сирот.

Суд не в помощь

В сложившейся ситуации вполне логичным выглядят обращения детей-сирот в суд, чтобы реализовать свое законное право на бесплатное жилье. Но опять же ничего путного из этого чаще всего не выходит: от того, что на руках будет судебное решение, финансирование муниципалитета не увеличится. Так, за 2024 год количество неисполненных судебных решений увеличилось со 106 до 122.

За неисполнение судебных решений за 2024-2025 годы было начислено (но не оплачено) штрафов и исполнительских сборов на общую сумму 2 млн 450 тысяч рублей, что, понятно, является дополнительной нагрузкой на столичный бюджет.

В ближайшие три года запланировано обеспечить жильем только 109 человек.

Легче писать программы

В 2020 году в Желтом доме была разработана программа по предоставлению к 2025 году жилья всем детям-сиротам (нуждающимися на тот момент по региону числилось 1430 человек). Общий объем финансирования должен был составить около 2 млрд рублей. Источник – средства республиканского и федерального бюджета в рамках государственной программы Республики Коми «Социальная защита населения».

На самом деле, если брать во внимание республиканский бюджет и вообще налоговые сборы, которые ежегодно исчисляются сотнями миллиардов рублей, то не такая уж и «огромная» сумма для помощи сиротам, тем более что речь идет о пяти годах. Может, у властей просто нет желания заниматься ими? Проще ведь программы составлять.

Сергей ПАВЛОВ.