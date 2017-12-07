На скамье подсудимых — 10 человек

В понедельник, 11 декабря, в Замоскворецком суде Москвы начнется рассмотрение «дела Гайзера».

23 ноября в Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших главы Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, председателя Госсовета РК Игоря Ковзеля и других (всего десять подозреваемых).

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года они похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Причиненный этим ущерб оценивается в 3 млрд 346 млн 500 тыс. рублей. Кроме того, они завладели средствами ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Рес-публики Коми» более чем на 67 млн рублей, получили свыше 198 млн рублей взяток, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.