15 января Владимир Путин заявил о необходимости внести изменения в российскую Конституцию. В частности, он предложил закрепить в Основном законе страны роль Госсовета, дать Госдуме право утверждать премьер-министра, запретить министрам, судьям, депутатам и сенаторам иметь иностранное гражданство или вид на жительство и т.д.

Срочно была создана рабочая группа по подготовке поправок, в которую вошли назначенные Кремлем люди. Помимо юристов в ней оказались спортсмены, артисты и музыканты. В комиссию уже поступило свыше 500 предложений.

Многое пока в тумане

По мнению ряда экспертов, поправки в Конституцию должны еще больше усилить президентскую вертикаль. Общественность яростно спорит, связана ли эта президентская инициатива с «транзитом власти» в 2024 году или дело в чем-то другом.

Точная дата плебисцита до сих пор не названа. Известно только, что он состоится в апреле, причем, скорее всего, в середине недели – и этот день объявят в стране выходным.

Пока нет даже точного названия самой процедуры – то ли всероссийское, то ли общероссийское голосование. На стадии разработки находится и федеральный проект, который позволил бы использовать новую форму голосования.

Организационная сторона вопроса тоже пока в тумане. Тем не менее, избирательные комиссии в регионах уже получили указание из Москвы спешно готовиться к проведению этой масштабной акции.

Кто тут против?

12 февраля состоялось заседание Избиркома Коми. Члены комиссии проголосовали за решение об открытии соответствующих счетов для проведения кампании по внесению поправок в Конституцию РФ.

Против проголосовал только один человек – член Избиркома Коми от КПРФ Андрей Никулин.

В особом мнении, поданном в Избирком, А. Никулин отметил: «Четкое следование праву, разделение властей, соблюдение правил парламентских процедур — вот что лежит в основе каждого правового государства. И если даже ключевые изменения в Основной закон будут делаться в спешке, игнорируя самую элементарную последовательность процедур, когда референдум заменяется имитационным «общероссийским голосованием», не обладающим ни малейшей юридической определенностью. Россия окончательно перестанет существовать как демократическое правовое государство…»

Однако другие члены Избиркома Коми, видимо, не разделяют опасений своего коллеги. Или просто не привыкли задавать лишние вопросы.

Сергей МОРОХИН.