На Урале произошло землетрясение «на пять баллов»

В ночь на 5 сентября подземные точки ощутили наши уральские соседи — жители Челябинской, Свердловской областей, а также Башкортостана. Магнитуда толчков достигла 5,5 балла.

Как колотило

Вот как описывал происходящее председатель Совета депутатов Катав-Ивановска (Челябинская область) Галина Федосеева на своей странице «ВКонтакте»: «Было такое чувство, что произошел взрыв, сопровождающийся грохотом. Кровать как будто кто-то сильно качал. Сувениры на тумбочках и зеркальной полке звенели, некоторые попадали. За окном сильно воют собаки».

Из-за сейсмической активности в домах появились трещины, был поврежден хирургический комплекс местной больницы. В ряде школ отменили занятия. Для проведения проверки закрыли административные здания.

Землетрясение также почувствовали жители Челябинска, Магнитогорска, Миасса. В Озерске горожане больше всего переживали за сохранность предприятия «Маяк», где производят ядерное оружие.

В Свердловской области отголоски землетрясения были зафиксированы в основном на юге, как рассказали «URA.RU» в ГУ МЧС по региону, звонки также поступали от жителей Екатеринбурга и Каменска-Уральского.

Горы не спят

Несмотря на внушительный возраст уральских горных пород, который исчисляется в шестьсот миллионов лет, подвижки земной коры в этом регионе не прекращаются.

Первые упоминания о подземных толчках в уральских краях зафиксированы более трехсот лет назад. В 1693 г. в Верхотурье случилось 5-балльное землетрясение. Естественно, что подобные катаклизмы случались у нас и раньше, но именно этот факт был зарегистрирован документально. Совершенно точно, никаких антропогенных факторов, которые могут спровоцировать земную тряску, в те времена быть не могло.

Колотило в прежние годы и Пермь, и Кунгур, нередко — Миасс, Сысерть, Златоуст, Нижний Тагил. По мнению ученых, не исключено формирование трещины в земной коре, в результате на просторах от Башкирии до Южного Урала может появиться огромное озеро.

Предугадать катаклизмы с большой долей вероятности ученые пока не могут.