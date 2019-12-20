Сосногорский городской суд 17 декабря рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего члена участковой комиссии избирательного участка № 336 поселка Конашъель Сосногорского района. Она признана виновной в фальсификации избирательных документов.
В сентябре 2018 года при проведении досрочных выборов в Государственный Совет VI созыва по Ираельскому избирательному округу № 10 обвиняемая вносила в список избирателей ложные сведения о получении четырьмя человеками избирательных бюллетеней, после чего внесла в них отметки о «голосовании». То же самое она сделала в день голосования на избирательном участке № 336 в отношении уже 19-ти лиц. А после проведения подсчета голосов подписала протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования по Ираельскому избирательному округу № 10.
Женщина вину признала. Суд назначил ей наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
На все голоса мастер. В суде доказали фальсификацию
Сосногорский городской суд 17 декабря рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего члена участковой комиссии избирательного участка № 336 поселка Конашъель Сосногорского района. Она признана виновной в фальсификации избирательных документов.