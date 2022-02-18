В минувший вторник собрание Союза писателей Коми избрало председателем своего правления 62-летнего поэта Андрея Попова. Необходимость избрания нового лидера творческого союза была вызвана печальным обстоятельством: в конце декабря 2021 года ушла из жизни глава СП Елена Козлова, руководившая организацией 26 лет.

Андрей Попов хорошо известен в республике и за ее пределами, причем не только как литератор, но и как общественник. В аппарате Союза писателей он работает уже 14 лет, из них 12 являлся заместителем председателя правления.

Избрание руководителем основополагающего для культуры коренного населения республики творческого союза Андрея Попова стало прецедентом. Доселе председателями правления организации были только литераторы, пишущие на коми, в том числе с 1978-го по 1994 годы – один из классиков коми литературы Геннадий Юшков. Но сам Попов этому нисколько не удивляется.

– Сами итоги голосования (49 за, один против, один воздержался – Ред.) свидетельствуют об ожиданиях. А во-вторых, должен напомнить, что в числе моих предков Иван Куратов, – заметил он в беседе с корреспондентом «Трибуны» (сестра основоположника коми литературы И. Куратова – прабабушка А. Попова по отцовской линии).

Новый лидер СП напоминает и о том, что занимается также переводами с коми.

– А самое главное: за все то время, что я работаю в Союзе писателей, ни с Еленой Васильевной, ни с кем-либо из комиязычных членов союза у нас никогда не возникало разногласий именно на языковой почве. И я убежден, что при любом председателе мы будем работать в национальном согласии. В Союзе в этом смысле сейчас – хороший баланс: пишущих на коми и пишущих на русском языках примерно пополам, – указывает Попов.

По его словам, творческий союз по уставу может заниматься и издательской деятельностью. Каждый год он готовит для участия в конкурсе социально значимой литературы несколько книг.

– До определенного времени в соответствующую комиссию при администрации главы республики входили четверо членов правления союза – Елена Васильевна, Галина Бутырева, Надежда Мирошниченко и ваш покорный слуга, – рассказывает Попов. – Однако несколько лет назад состав комиссии был сокращен, и в числе сокращенных оказались мы все.

Он убежден, что это неправильно, поскольку «очевидно, что при обсуждении следует учитывать не только социально-экономические, но и художественно-литературные критерии. Мы даже готовы претендовать не на решающие, а хотя бы на совещательные голоса».

Андрей Попов также недоумевает, что официальный оргкомитет празднования 100-летия Республики Коми никаким образом не привлекает к подготовке и проведению юбилея Союз писателей.

– Мы своими силами делали кое-какие встречи с читателями в прошлом году. Но, учитывая, что многие юбилейные мероприятия были, как известно, перенесены на год нынешний, если организаторы пригласят Союз писателей участвовать в их подготовке и проведении, мы, естественно, не откажемся. Потому что вклад литераторов республики в такой праздник выглядел бы более чем оправданно, – подчеркнул собеседник «Трибуны».

Валерий ВАЛЕНТИНОВ.

Для справки. Сейчас в составе Союза писателей Республики Коми 55 человек. Далеко не все из них живут в регионе. Членов организации можно найти в Москве, Ростове, Иванове, Майкопе, Выборге и во многих других городах России.