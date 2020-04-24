Требование «сидеть дома» для них звучит как насмешка. Потому что дома у них нет. Эти люди живут на улице, где самоизоляция невозможна.

— Они блуждают по городу и могут переносить вирус. Если бездомные начнут заражаться коронавирусом, он распространится среди них очень быстро, и смертность будет высокой, — отметил в беседе с корреспондентом «Трибуны» куратор проекта «Сытый гражданин» Илья Костин.

Несытые граждане

В Сыктывкаре есть «ночлежка» (ул. Маегова, 20), но она рассчитана на 27 человек, а желающих переночевать гораздо больше. По словам Ильи Костина, в поисках крыши над головой в «Центр социальной адаптации для людей без определенного места жительства города Сыктывкара» с начала года уже обратились около 180 человек. А на самом деле в столице Коми примерно 300-400 бездомных.

— В «ночлежке» такой порядок: ночь переночевал — рано утром уходи. А куда им идти? На улицу, на трубы, к магазинам, несмотря на введенный в республике режим самоизоляции, — продолжает Илья Костин.

— Мы обратились к главе республики и в мэрию, чтобы выделили дополнительные временные пункты обогрева, где бездомные люди могли бы находиться на допустимом друг от друга расстоянии под присмотром медперсонала. А мы бы обеспечили их кроватями, матрасами, бельем. Но пока наши предложения не услышаны, — подключилась к разговору солистка филармонии и волонтер «Сытого гражданина» Екатерина Курочкина.

По ее мнению, бездомных должны тестировать на коронавирус, предоставлять доступ к услугам здравоохранения, наблюдать и помещать в специальные места для карантина.

Гражданские активисты выдают своим подопечным антисептики и защитные маски. Волонтеры интересуются самочувствием каждого, с кем им приходится вступать в контакт.

— Мы им говорим, чтобы не стыдились обратиться к прохожим, если почувствовали себя плохо — пусть вызовут «скорую». Но сейчас, как нам рассказывают сами бездомные, люди стали от них шарахаться. Даже милостыню не подают около магазинов, где нищие обычно попрошайничают, — рассказывает Илья Костин. — Сейчас бродяги оказались еще более в сложной ситуации: если раньше они собирали алюминиевые банки, металлолом, то теперь из-за карантина пункты приема закрыты.

«Очень кушать хочется»

Раньше бездомных Эжвы и Сыктывкара кормили каждую субботу и воскресенье горячим обедом. А после начала эпидемии кормят только по воскресеньям. Изменились и правила выдачи — горячие обеды заменили на сухпайки.

По словам активистов «Сытого гражданина», еще недавно кормить бездомных им обходилось дешевле — укладывались в 3-4 тысячи рублей. Теперь каждый обед обходится в 18-20 тысяч рублей. Это очень большая нагрузка для волонтеров.

Правда, по словам куратора проекта, им помогают некоторые бизнесмены — перечисляют деньги на продукты для бездомных.

— Количество нуждающихся в местах раздачи еды в последнее время резко увеличилось. К нам стали обращаться люди, которые потеряли работу из-за самоизоляции, многодетные одинокие мамы. Конечно, многодетным и малоимущим власти обещали дополнительную помощь. Но сначала они должны собрать пакет документов, а есть хочется уже сейчас. Поэтому они и обращаются именно к нам, — говорит Илья Костин.

Жизнь на трубах

— Многие думают, что эти люди сами виноваты в том, что оказались на улице. Нет, это обычные горожане, которые однажды оказались в беде, — продолжает Илья Костин. — Я расскажу о некоторых. К примеру, Галя, которая 20 лет жила на теплотрассах Эжвы. Она инвалид, сирота. Вышла из интерната, квартиру не получила, бродяжничала вместе с братом, но он недавно погиб. И Галя поняла, что одна выжить не сможет. Обратилась к нам, теперь мы ей помогаем. Наша задача не только накормить, но и найти ей постоянное жилье, помочь с оформлением пенсии.

Нина Степановна 30 лет работала на хлебозаводе бухгалтером. В 2014 году умер муж, следом — единственный сын. Сосед «кинул» ее с 3-комнатной квартирой, женщина осталась на улице. Мужчину, который с ней так поступил, потом осудили. В 2019 году он освободился, но ничего не отдал. И квартиру уже не вернуть…

Александр — интеллигентный человек без вредных привычек, бывший летчик. Его дом сгорел, мужчина все потерял. Пять лет борется с Пенсионным фондом, доказывая, что он не был тунеядцем. Обратился к нам за помощью. На 14 апреля был назначен суд, но из-за коронавируса разбирательство перенесли.

Многодетная мать из Эжвы. Разошлась с мужем. Снимала комнату за 6 тысяч в месяц. До эпидемии затруднений не было. Зарабатывала стрижкой и маникюром на дому. Теперь клиентов нет, а детей кормить надо, да и за жилье платить…

И таких людей, к сожалению, становится все больше. Кризис никого не щадит, каждый может оказаться в беде, поэтому надо помогать друг другу.

Екатерина МАКАРОВА.