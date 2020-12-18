«Наливайки» – под запрет! Под занавес года депутаты Госсовета Коми рассмотрели 24 вопроса

Помимо главного финансового документа на сессии были приняты, к примеру, проект закона о дополнительных выплатах медицинским работникам и новые ограничения розничной продажи алкоголя, так называемый «закон о наливайках». Речь идет о заведениях общепита, расположенных в жилых домах.

Напомним, что в мае этого года вступил в силу федеральный закон, запрещающий продажу спиртного в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, если зал обслуживания посетителей не превышает 20 квадратных метров. При этом регионам было позволено устанавливать собственные ограничения, что в Коми и сделали, «накинув» к норме еще 10 квадратных метров. Ориентировочно, запрет начнет действовать с февраля 2021 года. По прогнозу, не смогут торговать спиртным 11 из 75 существующих точек общественного питания.

— Не так давно вышел рейтинг трезвости по стране, Коми заняла, к сожалению, грустное первое место. Проблема пьянства носит социально-экономическую основу, но мы исходим здесь из позиций быта и говорим, что такие точки, которые базируются в домах под прикрытием общепита, не имеют залов обслуживания, туалетов, а только кассы и возможность продавать алкоголь, являются раздражителями и заставляют население принимать кардинальные меры, — выступил в поддержку ограничения в 30 «квадратов» Сергей Артеев. — Добросовестные предприниматели смогут продавать в таких торговых точках продукты питания. Можно грамотно организовать процесс торговли, где царит эстетика, куда приятно зайти и где нет шума-гама и беспорядка.

Также депутаты приняли поправки в закон о квотировании рабочих мест для инвалидов, утвердили льготные тарифы на тепло, воду и вывоз мусора в первом полугодии 2021 года, приняли досрочное сложение депутатских полномочий Максима Шугалея (подробнее об этом на стр. 12), одобрили пожизненные выплаты спортсменам за особые заслуги и утвердили новый состав Общественного совета при Госсовете.