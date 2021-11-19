Проезжая по трассе от Сыктывкара до Ухты многие обращают внимание на полуразрушенный величественный трехпрестольный храм в деревне Ляли Княжпогостского района. Самого населенного пункта почти что уже и нет – живет там, наверное, с десяток жителей. Казалось, что жизнь из этих мест уходит окончательно и безвозвратно, но с такой участью смирились далеко не все.

Здесь был Рокоссовский

До Октябрьской революции Богоявленский храм в д. Ляли, построенный в 1856 году, вполне заслуженно считался одним из красивейших в Усть-Сысольском уезде. В то время это было еще вполне зажиточное село, превратившееся в 20-м веке в деревню.

Рядом с Богоявленским храмом при царях находилось здание церковно-приходской школы, судя по документам, здесь стояли и две часовни. По неофициальной версии, в одной из них в июле 1939 года ночевал будущий маршал Советского Союза, а затем еще и маршал Польши Константин Рокоссовский. Он был репрессирован и шел этапом в село Княжпогост, где какое-то время перед отправкой в воркутинские лагеря работал истопником в гражданской бане.

Храм под склад

Богоявленский храм закрыли в 1941 году. Он относительно благополучно пережил советскую власть. И все благодаря тому, что был отдан под складские помещения, которые, как известно, надо держать в сухости и в исправном состоянии.

В 1992 году храм передали Воркутинской и Сыктывкарской епархии. Но от этого мало что поменялось в лучшую сторону, поскольку для восстановления былой красоты денег не нашлось.

Бог долги простит?

Денег и сейчас нет, но благодаря энтузиазму настоятеля храма отца Владимира и волонтеров в ноябре закончились работы на центральном куполе храма. Теперь он полностью покрыт шашечной кровлей. Чуть ранее поставили окна на первом этаже, отремонтировали и подкрасили подкупольный барабан.

Вместе с ходом работ росли долги за материалы и выполненные работы. Настоятель храма теперь обращается ко всем с просьбой оказать посильную помощь в их покрытии.

Бесхозные объекты

Насчет финансовой поддержки надежды на государство никакой. На реализацию подпрограммы «Наследие» (в рамках государственной программы Республики Коми «Развитие культуры и туризма») выделяется на год всего 2,5 миллиона рублей.

Напомним, что в Коми числится 1032 объекта культурного наследия, из которых 112 объектов федерального значения. Почти пятая часть из них (в основном это бесхозные объекты религиозного назначения) находится в неудовлетворительном состоянии. Вроде как по требованию гражданского законодательства муниципалитеты должны принять их в собственность, но без дополнительного финансового обеспечения. А зачем местным администрациям новые проблемы? Проблем у них и так выше крыши…

По оценкам специалистов, только на консервацию наиболее проблемных объектов культурного наследия требуется сейчас порядка 150 миллионов рублей.

«Коровник» в церкви

Пару лет назад я видел, как в одном из населенных пунктов Корткеросского района местную полуразрушенную церковь использовали в летнее время в качестве загона для скота. Никаких возмущений от местных жителей слышно не было. Специально заглянул в справочники: церковь, ставшая летним «коровником», была построена в конце 19-го века по типовому проекту и не представляет никакой исторической ценности. Так, может, часть сооружений лучше снести, чем смотреть на то, как их непотребно используют?

Понятно, что на такой шаг действующая власть никогда не решится. Но ведь что-то надо делать, искать выход из сложившейся тупиковой и позорной ситуации.

У истории с восстановлением храма в деревне Ляли, надеюсь, будет хорошее завершение. Но это, к сожалению, лишь исключение из правил.

Сергей ПАВЛОВ.