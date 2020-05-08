В старинном селе Прилузского района вода подошла уже к 54-м домам.

В результате обильного снеготаяния на реке Летка в районе одноименного населенного пункта 7 мая уровень воды превысил критическую отметку.

Вода подтопила придомовые территории 54 частных жилых домов. 16 человек эвакуированы к родственникам. На месте работали оперативные группы Главного управления и местного пожарно-спасательного гарнизона, подразделения Прилузского аварийно-спасательного отряда, Центра ГИМС и администрации сельского поселения. Пункт временного размещения приведен в готовность, проводится информирование населения и оказание необходимой помощи. Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации. В администрации сельского поселения «Летка» действует телефон «горячей линии» (82133) 4-12-65.