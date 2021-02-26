На февральской сессии депутаты Койгородского района единогласно проголосовали за отставку своих коллег, написавших заявление о сложении полномочий.

Случилось это через три месяца после начала работы нового состава, на декабрьской сессии, где шесть депутатов положили на стол председателя заранее заготовленные заявления. Надо отметить, что теперь Совет района состоит из депутатов одной партии – «Единой России», а вышли из него пятеро самовыдвиженцев и один представитель ЛДПР.

В Совете осталось 9 депутатов – достаточно для принятия сессионных решений. Полгода районный парламент будет работать в урезанном составе, в сентябре состоятся довыборы.

Надежды рухнули

Татьяна Карманова «ВКонтакте» сделала заявление от лица всех депутатов-отставников: «Каждый из нас, выдвигая свою кандидатуру на выборах в Совет района, преследовал одно — принимать активное участие в разрешении многочисленных проблем своих избирателей. В действительности же все оказалось не так, как мы себе это представляли. И во всем, что происходило после состоявшихся выборов, чувствовалась незримая рука администрации района», — говорится в обращении.

Как рассказала «Трибуне» сама Татьяна Александровна, все началось с того, что избранным депутатам не позволили даже избрать председателя Совета. На первом заседании этот вопрос не был вынесен на рассмотрение, председательствовала на протяжении двух с половиной месяцев Антонида Главинская, у которой 30 сентября закончился срок депутатских полномочий.

Депутаты указывали и на то, что администрация не стала помогать народным избранникам. «Многие из нас впервые стали депутатами, у каждого было огромное желание стать полезными. На наши просьбы предоставить нам нормативные документы нас отправляли в 25-й кабинет либо к информационному стенду или на сайт. Все наши попытки разобраться в каких-либо вопросах, разъяснить какие-то непонятные или спорные моменты воспринимались муниципальными служащими лишь как наше желание поскандалить», — говорится в обращении.

Кто в доме хозяин?

Непонимание достигло кульминации на заседании Совета 18 декабря, где рассматривался бюджет района, а также положение об оплате труда главы. «Присутствовало на заседании 9 депутатов из 15, что, конечно, допустимо. Но за принятие проектов голосовало меньшинство. «Однако председательствующая объявляла проекты решений принятыми, — пишут депутаты. — Разве так должно быть?! Только детально изучив положения регламента и устава, мы поняли, что нас держат «за дураков», другой терминологии тут подобрать сложно».

А последней каплей стало решение о выплате премии главе за 2019 год, за которую проголосовал Совет. Как говорится в обращении, премия установлена по итогам работы глав в 2019 году. Но руководитель администрации района по итогам 2019 года уже получила все причитающиеся выплаты с учетом гарантий и компенсаций. С новым назначением на должность было бы логично сначала заработать премию, тем более что бюджету она обходится в 627 тыс. рублей. А почему бы эти деньги не направить на очистку дорог и освещение улиц? Ведь, по сути, оценивались итоги работы района!

Депутаты заявляли в обращении, что, подав заявление о сложении полномочий, они «выразили не свое личное отношение к избранному главе – руководителю администрации, а мнение большинства избирателей, указав, что при таком руководстве района никаких изменений в лучшую сторону не было и не будет».

Анатолий ПОЛЬКИН.