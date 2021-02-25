В морозы на въезде в местечко Абар Троицко-Печорска замерзла водосточная труба под дорогой, путь к пяти домам перекрыл ручей.



Обращения жителей в администрацию результата не дали. На месте наледи просто поставили знак «проезд запрещен», не позаботившись об отрезанных водой жителях домов по ту сторону ручья.

Терпение сельчан лопнуло после того, как под лед по пояс провалилась третьеклассница, которая шла в школу. После ЧП сельчане решили не ждать действий от администрации поселка и района и взяли ситуацию в свои руки. Бревна, доски, гвозди для трапов предоставила депутат Абара Любовь Борисова. Мужчины из досок и бревен постелили высокие трапы и продолбили толстый лед для отвода воды. Однако в летний период все равно потребуются ремонт моста через Абаршор и замена водопропускной трубы под ним, настаивают люди.